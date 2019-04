An toàn thực phẩm: Vì lợi nhuận vẫn cố tình làm sai

Ngày 12-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp sơ kết quý I-2019 về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chủ trì cuộc họp sơ kết công tác ATTP với các sở, ngành ngày 12-4. Ảnh: NN



Đại tá Vũ Văn Tạo – Phó Giám đốc Công an TP cho biết, về công tác ATTP, ngành công an “làm rất quyết liệt nhưng phát hiện chưa được nhiều lắm”. Theo ông Tạo, để triệt tiêu thực phẩm có chất cấm, thực phẩm không rõ nguồn gốc là cả một vấn đề. Nguyên nhân là do luật pháp chưa nghiêm nên vì lợi nhuận thì nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Đại tá Tạo cho biết, trong quý I, lực lượng công an TP đã phát hiện 18 vụ vi phạm ATTP và không rõ nguồn gốc. Trong đó, xử phạt hành chính trên 100 triệu đồng, tịch thu gần 370 kg xương bò nhập lậu, buộc tiêu hủy 2,78 tấn thực phẩm (2,12 tấn dưa cải, 0,46 tấn thịt dê, 0,2 tấn thịt bò), 60 con gà đã sơ chế, 1050 hộp nem không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng hóa chất ngoài danh mục cho phép để chế biến.

Điển hình là ngày 5-1-2019, công an TP phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất dưa cải Cô Tân (quận Thốt Nốt) phát hiện 2,12 tấn dưa cải có sử dụng chất vàng O. Đã buộc tiêu hủy số dưa cải trên và phạt cơ sở này 45 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Võ Thành Thống đánh giá trong quý I vấn đề an toàn thực phẩm không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên tính bền vững chưa có vì ý thức đầy đủ của người dân cũng còn một bộ phận chưa đạt, người sản xuất kinh doanh cũng vậy, chưa kể một bộ phận vẫn cố tình vi phạm vì lợi nhuận, lợi ích riêng tư.

Ông Thống đề nghị các ngành liên quan tiếp tục khắc phục tồn tại, tích cực tuyên truyền để nâng cao ý thức cộng đồng, tăng cường hậu kiểm theo phân công phân cấp. Trong quý II-2019, TP sẽ thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP (hai quận Ninh Kiều, Bình Thủy) bắt đầu từ ngày 10-7-2019.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao cho ba ngành công thương, y tế, nông nghiệp phối hợp tham mưu cho UBND TP cách quản lý tốt từ chợ đầu mối để đảm bảo nguồn hàng về các chợ truyền thống thì không phải kiểm tra nữa, chỉ còn phải kiểm tra đối với hàng tự sản tự tiêu ở các chợ truyền thống.

Đối với thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, ông Thống cho đầy là vấn đề rất nan giải, TP cũng xác định lộ trình lâu dài nhưng phải làm sao quản ngày càng hiệu quả…