Bảo quản và chế biến thịt ở nhiệt độ nào cho an toàn?

Các loại thịt đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên, do giới hạn về quỹ thời gian để có thể đi chợ hàng ngày mua thịt tươi. Nhiều nội trợ trong gia đình, đã chọn cách mua cùng lúc nhiều thịt để tích trữ trong tủ lạnh để dùng dần trong tuần. Thậm chí có nhiều gia đình còn chọn cách chế biễn sẵn thịt để có thể ăn trong vài ngày.

Theo Health 24 để bảo quản thịt an toàn, thì nhiệt độ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. “Nguyên tắc vàng” để bảo quản thịt an toàn được phân làm 2 loại. Đối với bảo quản thịt tươi theo cách đông lạnh, thì nhiệt độ an toàn cần phải dưới 4,4 độ C. Trong khi đó nếu bảo quản thịt theo cách đã chế biến hâm nóng, thì nhiệt độ an toàn cần phải trên 60 độ C. Thực phẩm chỉ cần bảo quản trong ngăn mát bao gồm, các loại trái cây và rau quả tươi, các loại hạt , và bơ đậu phộng và thạch.



Nhiệt độ nấu chín đối với thịt đỏ là 74 độ C, thịt xay là 71 độ C. Ảnh: Internet.

Trong trường hợp trong những chuyến dã ngoại, đi du lịch, cần mang theo thịt sống để làm các buổi tiệc nướng. Thì thịt cần được giữ lạnh liên tục, bằng cách ướp nước đá cho đến khi đem ra dùng.Cũng tùy vào từng loại thịt mà có nhiệt độ nấu chín khác nhau, Thịt đỏ, thịt gia cầm nhiệt độ là 74 độ C. Riêng đối với các loại thịt đã xay nhuyễn thì nhiệt độ an toàn khi chế biến là 71 độ C.

Không chỉ nhiệt độ bảo quản và chế biến ảnh hưởng đến độ an toàn của thịt, mà cách chế biến cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu nướng cùng lúc nhiều thịt, thì nên đặt những miếng thịt đã chín sang một bên của vỉ nướng. Tuyệt đối không được sử dụng chung các dụng cụ như kẹp, đĩa đựng thức ăn đối với thịt sống và thịt đã chín.