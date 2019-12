Thực phẩm bẩn tràn lan trước tết Nguyên đán

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết ngày 30-12 vừa qua, Đội QLTT số 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra kho lạnh An Việt thuộc Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.



Đùi gà tây được "phù phép" gia hạn sử dụng bị chảy nước, có mùi hôi thối. Ảnh: Tổng cục QLTT

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 25 tấn đùi gà hun khói do Hàn Quốc sản xuất không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong đó 12 tấn đã hết hạn sử dụng từ ngày 9-3-2019 và được chủ cơ sở gia hạn thêm tới ngày 1-3-2020. Ước tính lô hàng khoảng 5 tỉ đồng.

Theo đánh giá cảm quan của đoàn kiểm tra, toàn bộ sản phẩm được đóng gói trong các thùng carton đã rách nát, chảy nước, có mùi hôi thối. Một nửa trong số đó có hai nhãn sản phẩm dán đè lên nhau, với các sản phẩm thay hạn sử dụng thành công sẽ gắn chữ "đã lọc" để chuẩn bị vận chuyển ra thị trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ sản phẩm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ địa chỉ mà cơ sở phân phối để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày này, lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội kiểm tra hai xe container chở hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại khu vực sân siêu thị MM Mega Market, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



Số hàng hóa lưỡi vịt và trứng gà non, nầm lợn... không giấy tờ chứng minh an toàn thực phẩm cũng như nguồn gốc sản phẩm. Ảnh: Tổng cục QLTT

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng xốp chứa hàng tấn lưỡi vịt, trứng non và nầm lợn đông lạnh có tem nhãn Trung Quốc. Lưỡi vịt và trứng gà non được coi là các loại đặc sản và có nhu cầu tiêu thụ mạnh vào dịp cuối năm, hiện giá của 1 kg lưỡi vịt có giá 450.000 đồng, 1 kg trứng gà non có giá 300.000 đồng.

Tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng. Người này cũng khai nhận, chuẩn bị vận chuyển số hàng này vào các tỉnh miền Trung và TP.HCM để tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm, lập biên bản và làm thủ tục tiêu hủy toàn bộ lô hàng này.