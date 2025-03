Bản tin trưa 07-03: Đề xuất mạng xã hội không được yêu cầu chụp CCCD; Vào rừng ẩn náu để trốn nghĩa vụ quân sự 07/03/2025 12:00

(PLO)- Bộ Công an đề xuất mạng xã hội không được yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân; Phá hoại chính sách đoàn kết, người đàn ông bị phạt 7 năm tù; Thanh niên vào rừng ẩn náu vì dùng giấy tờ giả trốn nghĩa vụ quân sự.

Bộ Công an đang dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có quy định quan trọng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội và dịch vụ truyền thông trực tuyến (OTT). Bộ Công an cũng đề xuất rằng các dịch vụ không được yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân hay chứng minh nhân dân để xác thực tài khoản.

Mới đây, tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Tổ công tác số 5 tại huyện Tam Đường vừa phối hợp với Công an xã Thèn Sin bắt giữ Vũ Văn Việt (25 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên). Việt đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên trước đó.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Văn Việt đã hai lần mua giấy xác nhận giả là sinh viên trường đại học ở Hà Nội để cung cấp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hòa Phong nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự vào các năm 2023 và 2024.

Sau khi sự việc bị phát hiện, người này bỏ trốn, lang bạt làm thuê trước khi di chuyển lên Lai Châu để ẩn náu.