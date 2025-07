Bản tin trưa 11-7: Đề nghị truy tố kẻ đầu độc chồng cùng 3 đứa trẻ bằng xyanua; Người dân vây bắt tài xế gây tai nạn 11/07/2025 12:00

Bản tin trưa: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Theo kết luận điều tra, chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình, người phụ nữ đã đầu độc chồng và 3 đứa trẻ bằng xyanua.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Với hành vi giết người hàng loạt, có chủ đích và thủ đoạn tinh vi, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích không còn khả năng giáo dục, cảm hóa. Do đó, cần loại bỏ vĩnh viễn bị can này ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.