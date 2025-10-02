Bản tin trưa 2-10: Bão Matmo sắp vào Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Vingroup đề xuất hỗ trợ 500 tỷ đồng cho bà con vùng lũ, Thủ tướng chỉ đạo gì? 02/10/2025 12:00

(PLO)- Bản tin trưa 2-10 cập nhật các thông tin nóng: Bão Matmo sắp vào Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Thủ tướng có ý kiến về đề xuất của Vingroup hỗ trợ 500 tỉ đồng cho người dân vùng lũ;...

Bản tin trưa 2-10: Bão Matmo sắp vào Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Vingroup đề xuất hỗ trợ 500 tỷ đồng cho bà con vùng lũ, Thủ tướng chỉ đạo gì?

Bản tin trưa: Sáng sớm nay (2-10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo. Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Dự báo, khoảng đêm mai, bão Matmo vượt qua phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines) và sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12, trở thành cơn bão số 11 năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão vẫn có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển nhanh với tốc độ 25km/h. Khoảng ngày 5-10, bão đạt cường độ cực đại cấp 12, giật cấp 15. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, với dự báo về hướng di chuyển hiện tại, khả năng cao bão đi vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Có khả năng đầu tuần tới, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn.