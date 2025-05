Barcelona giữ chân tài năng trẻ Yamal đến năm 2031 và tăng lương 'khủng' 28/05/2025 10:40

Chân sút 17 tuổi Lamine Yamal đã ghi 34 bàn thắng cho nhà vô địch Tây Ban Nha mùa giải này, đồng thời giành cú ăn ba trong nước là La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp. Tài năng trẻ Yamal cũng là một phần quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chức vô địch Euro 2024 dưới thời HLV Luis de la Fuente vào mùa hè năm ngoái.

Mới nhất, Lamine Yamal đã ký hợp đồng mới có thời hạn sáu năm với Barcelona sau khi giúp CLB giành chức vô địch La Liga 2024-2025. Ngôi sao này đã ghi được 18 bàn thắng và có 16 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường mùa này và tiếp tục gắn bó với Barca đến năm 2031. Anh có những màn trình diễn nổi bật trong một số trận đấu lớn, như trận bán kết Champions League với Inter Milan và trận Siêu kinh điển La Liga với Real Madrid .

Một tuyên bố chính thức từ Barcelona có nội dung: "FC Barcelona và Lamine Yamal đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, theo đó anh sẽ gắn bó với câu lạc bộ đến ngày 30-6-2031. Cầu thủ này ký hợp đồng mới vào ngày 27-5 tại văn phòng CLB trước sự chứng kiến ​​của chủ tịch FC Barcelona Joan Laporta, phó chủ tịch thứ nhất Rafa Yusta và giám đốc thể thao Anderson Luis de Souza “Deco”, cùng nhiều người khác.

Chủ tịch Laporta giữ chân Yamal ở lại Barca thêm 6 năm nữa. Ảnh: MIR.

Việc gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ Yamal là một minh chứng nữa cho thấy sự vững chắc của dự án Barca hiện tại. Tiền đạo của Barca đã ra mắt đội một vào ngày 29-4-2023, khi mới 15 tuổi và kể từ đó, chàng trai đến từ Mataro gần Barcelona đã bùng nổ trên sân khấu bóng đá thế giới với những màn trình diễn đã trở thành một phần lịch sử của FC Barcelona”.

Tài năng trẻ Yamal sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 7 nhưng đã có hơn 100 lần ra sân cho Barcelona kể từ khi nổi lên ở mùa giải trước. Cầu thủ tuổi teen này đã tỏa sáng trong màu áo Tây Ban Nha tại Euro 2024 và tiếp tục gây ấn tượng trong đội hình Barca của Hansi Flick.

Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha đã ký hợp đồng hiện tại vào năm 2023, nhưng vào thời điểm đó, vì chưa đủ 18 tuổi nên anh chỉ được phép ký hợp đồng có thời hạn ba năm. Chủ tịch Laporta cho biết Yamal sẽ nhận được "sự đối xử đặc biệt" và các điều khoản mới của anh không chỉ kéo dài thời gian ở lại với nhà vô địch La Liga mà còn tăng lương "khủng" theo vị thế trong đội hình của HLV Hansi Flick.

Chân sút 17 tuổi là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024 trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha và chơi hơn 100 trận cho Barca. Ảnh: MIR.

Các nguồn tin giải thích rằng ngoài việc tăng lương cho tài năng trẻ Yamal, hợp đồng mới cũng sẽ có một loạt các ưu đãi và tiền thưởng cá nhân giúp anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đây là mô hình hợp đồng mà Laporta luôn ưa chuộng - cả trong nhiệm kỳ đầu tiên làm chủ tịch, từ năm 2003 đến năm 2010, và kể từ khi ông tái đắc cử vào năm 2021.

Theo các nguồn tin, Yamal sẽ được tăng lương đáng kể trong hợp đồng mới, bao gồm cả tiền thưởng khi giành giải Quả bóng vàng. Khi được so sánh với Lionel Messi, anh cho biết: "Tôi không so sánh mình với anh ấy. Tôi không muốn so sánh mình với bất kỳ ai, và càng không so sánh với Messi. Tôi luôn nghĩ đến việc cải thiện bản thân mỗi ngày và trở nên tốt hơn vào ngày hôm sau. Vì vậy, tôi không nghĩ việc so sánh là có ý nghĩa. Rõ ràng là tôi ngưỡng mộ Messi vì anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử”.

Với bản hợp đồng mới, Barca xem tài năng trẻ Yamal là một trong những thủ lĩnh của đội trong nhiều năm tới, cùng với những cầu thủ khác đã ký hợp đồng mới trong những tháng gần đây, bao gồm Pedri, Gavi, Pau Cubarsi và Raphinha.