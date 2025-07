Bỏ ăn sáng, chuyện gì xảy ra? 06/07/2025 11:02

Theo các chuyên gia Harvard, bỏ ăn sáng có thể gây hại nhiều hơn lợi. Nó không chỉ ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn, mà còn có thể tác động đến tim và dẫn đến nhiều bệnh lối sống khác.

Ăn sáng là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bỏ ăn sáng đồng nghĩa với việc rước các bệnh do lối sống vốn đang gia tăng.

Một nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Journal of Cardiovascular Development And Disease cho thấy, những người thường xuyên bỏ ăn sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc tử vong do bệnh tim cao hơn khoảng 21%.

Ngoài ra, bỏ ăn sáng có thể gây giảm khả năng tập trung, mệt mỏi, cáu kỉnh, béo phì và huyết áp cao.

Do đó, ngoài việc không bỏ ăn sáng, bạn cũng cần chú ý đến những gì có trên đĩa của mình. Nếu đầy dầu mỡ cho việc ăn sáng chắc chắn sẽ không có lợi mà còn gây hại nhiều hơn cho cơ thể.

Hãy chọn thực phẩm giàu protein và chất xơ để tăng cường năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn.