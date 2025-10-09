Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ giáo viên hành hung đồng nghiệp 09/10/2025 10:31

Ngày 9-10, Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk báo cáo vụ việc giáo viên hành hung đồng nghiệp xảy ra tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh ông ĐT hành hung đồng nghiệp bị camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Bộ GD&ĐT nhận được phản ánh của các cơ quan báo chí về việc sáng 3-10, một thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường.

Bộ GD&ĐT nhận định, hành vi trên vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc trên trước ngày 14-10.

“Báo cáo cần làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện”, Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Như PLO đã thông tin, khoảng 7 giờ 10 ngày 3-10, ông NTS, Bí thư Đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp, nhắc nhở ông ĐT (giáo viên cùng trường) về việc đỗ xe máy sai vị trí quy định.

Thay vì hợp tác, ông T đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của ông S hai lần.

Lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho biết trước khi xảy ra vụ việc, ông T từng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đánh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh.