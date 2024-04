Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra dự án Kè chống sạt lở tại Cần Thơ 15/04/2024 15:53

Ngày 15-4, tại TP Cần Thơ, Tổ công tác liên ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì có buổi kiểm tra dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ Vàm Ba Rích đến Rạch Tầm Vu) nằm phía bờ trái sông Ô Môn.

Tổ công tác liên ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì có buổi kiểm tra dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn. Ảnh: AT

Dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn thuộc phường Thới Hòa và Phường Thới An (quận Ô Môn). Giai đoạn 2 của dự án có chiều dài khoảng 2,2km, xây dựng kiên cố với kết cấu dạng tường chắn bê tông cốt thép kết hợp thảm đá gia cố mái sông.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 277 tỉ đồng, gồm một số hạng mục cơ bản, như: tường kè, hệ thống đường giao thông sau kè, vỉa hè, lan can, cây xanh, hệ thống thu và thoát nước mưa, điện chiếu sáng...

Dự án nhằm góp phần phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cạnh đó, chống sạt lở khẩn cấp sông Ô Môn, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Dự án được khởi công cuối tháng 3-2024, tổng thời gian thi công dự kiến là 270 ngày. Đến nay đang thực hiện việc đúc cọc và giải phóng mặt bằng và dự kiến trong tháng 4 này sẽ giải ngân khoảng 60 tỉ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Cần Thơ đã xảy ra bốn vụ sạt lở bờ sông (Trong ảnh: Hiện trường một vụ sạt lở trên sông Trà Nóc, quận Bình Thủy gần đây). Ảnh: LM

Qua kiểm tra, đại diện Tổ công tác yêu cầu ngành chức năng TP Cần Thơ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, thực hiện giải ngân dự án đến cuối tháng 12-2024 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn TP Cần Thơ, thống kê từ đầu năm 2024 đến nay, Cần Thơ đã xảy ra bốn vụ sạt lở bờ sông. Trong đó, tính riêng hai ngày đầu tháng 4-204 đã xảy ra liên tiếp ba vụ.

Còn trong năm 2023, TP Cần Thơ xảy ra 41 vụ sạt lở trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh và các quận: Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt. Hậu quả, có tám căn nhà sụp hoàn toàn xuống sông, 21 căn bị ảnh hưởng, hai người bị thương. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 34,5 tỉ đồng.