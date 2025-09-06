Bơi qua dòng nước lũ cao 2m, giải cứu cháu bé bị co giật ở vùng ngập trong đêm 06/09/2025 11:03

(PLO)- Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều tối ngày 5-9 đã khiến nhiều thôn ở xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng bị cô lập, lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng ngập trong đêm.

Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều tối ngày 5-9 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại bốn thôn K’Long, K’Rèn, Định An và Tân An (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) khiến toàn bộ khu vực này bị cô lập.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với công an xã Hiệp Thạnh và các lực lượng tại chỗtriển khai các biện pháp di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập trong đêm.

Hơn 300 hộ dân đã được đưa ra khỏi vùng ngập trong đêm. Tài sản của người dân trong vùng ngập lũ cũng đã được hỗ trợ đưa đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra.