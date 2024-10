Cần Thơ: Giao, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha không thông qua Thủ tướng

Cần Thơ: Giao, chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10ha không đúng quy định 15/10/2024 14:10

(PLO)- Giao, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha để thực hiện dự án Khu Đô thị mới An Bình không đúng quy định nên Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị chuyển hồ sơ cho công an điều tra dấu hiệu vi phạm.

Ngày 15-10, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới (ĐTM) An Bình, quận Ninh Kiều và kiến nghị chuyển hồ sơ qua công an điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.

Chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10ha không đúng quy định

Dự án Khu đô thị mới An Bình có quy mô 17,8 ha tọa lạc tại phường An Bình, quận Ninh Kiều do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 165 tỉ đồng

Dự án được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 10-9-2015, thời gian thực hiện dự án là 5 năm (2016 - 2020), mục tiêu xây dựng một khu đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu kêu gọi đầu tư phát triển đô thị của thành phố; đồng thời tạo được quỹ nhà ở và xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Dự án Khu Đô thị mới An Bình được giao, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha không thông qua Thủ tướng. Ảnh: HD

Tuy nhiên, qua thanh tra, nhiều sai phạm đã được phát hiện, đặc biệt trong các công đoạn lập quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trong đó có việc xác định diện tích đất trồng lúa không đồng nhất.

Cụ thể, ngày 24-10-2016, Phòng TN&MT quận Ninh Kiều có công văn đăng ký cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (CMĐSDĐ) trồng lúa (dưới 10 ha) đối dự án Khu ĐTM An Bình là 3,56 ha. Trên cơ sở đó, UBND UBND TP trình HĐND TP thông qua.

Sau đó, Sở TN&MT có yêu cầu rà soát tiến độ thu hồi đất các dự án trong năm 2017 và lập danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép CMĐSDĐ trồng lúa (dưới 10 ha) trong năm 2018.

Đến ngày 16-10-2017, UBND quận Ninh Kiều có văn bản trả lời Sở TN&MT, trong đó có nội dung thể hiện dự án Khu ĐTM An Bình có diện tích đất trồng lúa là 15,9 ha. Sự khác biệt này cho thấy quá trình tham mưu của Phòng TN&MT thiếu minh bạch, và không có tài liệu chứng minh cho con số 3,56 ha ban đầu.

Điều đáng nói là dù nhận được báo cáo về diện tích đất trồng lúa 15,9 ha, Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN&MT) vẫn không tham mưu cho UBND TP trình HĐND TP điều chỉnh diện tích đất cần thu hồi và cũng không xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ theo quy định khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên 10 ha.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cho rằng việc giao đất cho nhà đầu tư được chia thành 3 đợt theo tiến độ GPMB là không phù hợp.

Phân lô bán nền sai quy định

Thanh tra TP Cần Thơ còn phát hiện sai phạm trong việc chỉ định Công ty Hồng Phát làm chủ đầu tư dự án. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP chấp thuận nhà đầu tư theo hình thức chỉ định, trái với quy định của Luật Nhà ở 2014. Dự án Khu ĐTM An Bình chưa đảm bảo tiêu chí của khu đô thị theo quy chuẩn xây dựng, do còn nhiều vướng mắc trong việc thực hiện đồng bộ giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Xây dựng.

Trong công tác quy hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cũng có sai sót khi tham mưu cho UBND quận duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 mà không cập nhật điều chỉnh từ UBND TP. Điều này xuất phát từ việc Sở Xây dựng chưa tham mưu đầy đủ về quy hoạch chung của thành phố. Việc chuyển quyền sử dụng đất tại 135 lô nền tiếp giáp mặt tiền các tuyến đường A5 và 23 cũng không đúng quy định, vì thuộc diện không được phân lô, bán nền.

Ngoài ra, trong quá trình thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, Hội đồng bồi thường của quận Ninh Kiều còn tính sai phương án bồi thường và không xây dựng kế hoạch thu hồi đất theo quy định.

Trước những sai phạm này, cùng với việc chuyển hồ sơ qua công an điều tra, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan tại Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND quận Ninh Kiều và các phòng ban có liên quan. Riêng Công ty Hồng Phát phải thực hiện nghiêm túc quy hoạch chi tiết, phối hợp với các sở, ngành để nhanh chóng hoàn thành bàn giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án...