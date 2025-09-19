Câu view rẻ tiền, trả giá đắt 19/09/2025 08:13

(PLO)- Theo chuyên gia, việc các Tiktoker thực hiện các thử thách phản cảm, câu view rẻ tiền, trái với thuần phong mỹ tục rồi đăng tải lên mạng xã hội để trục lợi không chỉ có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự mà còn để lại nhiều hệ lụy cho xã hội.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp với Lương Công Thuận (27 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ tài khoản tiktok “Thuận khùng báo đời”) và Lê Văn Nhâm (33 tuổi, chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Thuận và Nhâm là hai nhân vật đứng sau hàng loạt clip phản cảm, nhảm nhí phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Chỉ trong vòng hai tháng, nhóm này đã thực hiện bảy lần livestream công khai trên đường phố, với nhiều hành vi phản cảm, câu view rẻ tiền như nằm giữa vạch dừng xe, mặc váy phụ nữ, trùm quần lót lên đầu múa giữa giao lộ,…

Công an TP.HCM đánh giá, vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về sự biến tướng của việc sử dụng mạng xã hội để trục lợi bất chính. Việc thực hiện các thử thách nhảm nhí, nguy hiểm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.