Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,33% vì ảnh hưởng mưa bão 06/11/2024 15:05

(PLO)- Giá lương thực, thực phẩm tăng do ảnh hưởng mưa bão khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,33%.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 2,52% so với cuối năm 2023 và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thực phẩm tăng do mưa bão

Nguyên nhân chủ yếu là do giá lương thực, thực phẩm tiếp tục tăng bởi ảnh hưởng mưa bão, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới và giá nhà ở thuê tăng. Trong tháng này, 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Bình quân 10 tháng 2024, CPI tăng 3,78% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,69%.

Chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 5,96% so với tháng trước; tăng 29,97% so với tháng 12-2023 và tăng 38,88% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng, giá vàng tăng 27,48%.

Chỉ số giá USD tháng 10 tăng 0,7% so với tháng trước; tăng 2,41% so với tháng 12-2023 và tăng 1,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng, chỉ số giá USD tăng 5,1%.

Hơn 14.000 doanh nghiệp thành lập mới

Cũng theo số liệu này, trong tháng 10, cả nước có gần 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 153,5 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 80,5 nghìn lao động.



Tương đương với tăng 26,5% về số doanh nghiệp, tăng 65,4% về vốn đăng ký và tăng 27,8% về số lao động so với tháng 9.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 8,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,5% so với tháng trước và tăng 53,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 10, cả nước có gần 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và gần 8,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Ảnh minh họa.

Tính chung 10 tháng năm 2024, cả nước có gần 136,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.312,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 815,6 nghìn lao động.

Tương đương tăng 1,9% về số doanh nghiệp, tăng 4,1% về vốn đăng ký và giảm 8,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 10 tháng năm 2024, cả nước có hơn 66,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên hơn 202,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân một tháng có hơn 20,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, trong tháng 10 có 5.454 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,8% so với tháng trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2023.

10 tháng năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 92,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17,3 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.