Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Mỗi tiếng nói của người dân là mệnh lệnh với UBND TP.HCM 29/11/2025 12:46

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh mỗi ý kiến đóng góp của Mặt trận, mỗi tiếng nói của người dân chính là mệnh lệnh để UBND TP điều chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành.

Sáng 29-11, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, đã khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu đại diện cho tầng lớp nhân dân TP.

Tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã thông tin về cơ chế, chính sách của UBND TP.HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi để củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng chính quyền TP gần dân, sát dân, phục vụ dân.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mặt trận là cầu nối nhân dân với chính quyền

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong những năm qua, UBND TP.HCM luôn đồng hành và xem MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội là cầu nối đặc biệt quan trọng giữa nhân dân với chính quyền, là lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Thực tiễn đã chứng minh, đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, nơi nào phát huy tốt vai trò của nhân dân nơi đó có sự đồng thuận, nơi nào có sự đồng thuận nơi đó có phát triển bền vững”- ông Được nói.

Theo ông, dưới sự tập hợp của Mặt trận, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân là động lực to lớn giúp chính quyền TP.HCM vượt qua mọi thách thức. Do đó, việc phối hợp, tạo điều kiện cho MTTQ hoạt động không chỉ là trách nhiệm, mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng một chính quyền “gần dân, sát dân, của dân, do dân và vì dân”.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Được cũng thông tin trong thời gian qua, UBND TP.HCM đã tập trung triển khai các cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận phát huy vai trò của mình.

Theo đó, UBND TP đã ban hành Quy định về phối hợp giữa các sở, ngành với Mặt trận trong giám sát các dự án và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, minh bạch. Từ đầu năm 2025 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư từ 35 ngày còn 17 ngày; tỉ lệ hài lòng của người dân là 90,69%.

Ông đánh giá chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và linh hoạt, sáng tạo giữa UBND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng giúp TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện.

Lãnh đạo TP.HCM tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại đoàn kết là nguồn lực nội sinh

Thời gian tới, để xây dựng chính quyền gần dân - sát dân - phục vụ dân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền theo hướng thực chất, hiệu quả. Trong đó, xây dựng Quy chế phối hợp mới giữa UBND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; tăng cường tổ chức các đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo TP với MTTQ.

“Qua đó, chính quyền sẽ có thêm kênh để lắng nghe hơi thở của cuộc sống những bức xúc của người dân do Mặt trận phản ánh để xem xét, giải quyết kịp thời”- ông nhấn mạnh.

Ông cũng đề xuất đẩy mạnh dân chủ cơ sở, coi minh bạch và giải trình là trách nhiệm bắt buộc của chính quyền. Thiết lập hệ thống tiếp nhận - xử lý - phản hồi kiến nghị nhân dân theo thời gian thực, tích hợp với cổng dịch vụ công và ứng dụng đô thị thông minh, mục đích để người dân không chỉ “được biết” mà còn “được tham gia” và “được giám sát”.

Các đại biểu tham quan triển lãm trước phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tạo cơ chế để nhân dân hiến kế, phản biện, đóng góp trực tiếp vào quy hoạch không gian đô thị, giao thông, môi trường, chỉnh trang nhà ở. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, phấn đấu TP nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về cải cách hành chính.

Cùng với đó, tăng cường các chính sách an sinh - xã hội lấy người dân làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ “trọng dân - gần dân - hiểu dân - vì dân”; luân chuyển cán bộ xuống cơ sở để rèn luyện, qua đó hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

“TP.HCM đang đứng trước thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức. Để TP phát triển nhanh, bền vững thì yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân”- ông nói và cho rằng với quy mô 14 triệu dân thì khối đại đoàn kết toàn dân càng trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của TP.

Người đứng đầu Chính quyền TP.HCM cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ với MTTQ, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, xây dựng một chính quyền hành động - liêm chính - phục vụ.

“Mỗi ý kiến đóng góp của Mặt trận, mỗi tiếng nói của người dân chính là mệnh lệnh để UBND TP điều chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành”- ông đúc kết.