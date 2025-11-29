Khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I 29/11/2025 08:41

(PLO)- Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng TP.HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sáng 29-11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã khai mạc trọng thể với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TP.HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, cũng là thời điểm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP quyết tâm vận hành hiệu quả mô hình đơn vị hành chính hai cấp và mô hình mới của MTTQ.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng 500 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân TP.HCM.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu đọc báo trước giờ khai mạc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong đó, tập trung đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay, nhân tố mới, những hạn chế, tồn tại; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Xây dựng Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của TP và đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân TP tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong phiên khai mạc, Đại hội sẽ thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa I; hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khi bắt đầu phiên làm việc, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả hoạt động nổi bật của MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ qua.