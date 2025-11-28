500 đại biểu trồng 500 cây cẩm lai vì một TP.HCM muôn sắc hoa 28/11/2025 17:33

(PLO)- 500 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I đã cùng trồng 500 cây cẩm lai tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”, góp thêm diện tích xanh cho TP.

Chiều 28-11, trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức trồng cây, thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại khu phố Tương Bình Hiệp 6, phường Chánh Hiệp.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thực hiện trồng cây. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hoạt động trồng cây cũng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I về chỉ tiêu tỉ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 11%, mục tiêu “tăng diện tích cây xanh đô thị đạt 5,5 m2/người” và phong trào “TP.HCM muôn sắc hoa” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát động.

Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, trao bảng tượng trưng tặng 100.000 cây xanh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại chương trình, ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, trao bảng tượng trưng tặng 100.000 cây xanh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thực hiện phong trào “TP muôn sắc hoa”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao bảng cảm ơn cho ông Đỗ Anh Long (phường Thủ Dầu Một) đã đồng hành, hỗ trợ vật tư thực hiện vườn cây.



Các đại biểu cùng trồng cây cẩm lai, vun thêm mảng xanh cho TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”, các đại biểu dự Đại hội đã cùng trồng 500 cây cẩm lai, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I.

Phong trào “TP.HCM muôn sắc hoa” được triển khai với mục tiêu xây dựng một đô thị xanh – sạch – đẹp, lan tỏa tinh thần yêu thiên nhiên, gìn giữ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân TP.HCM.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại vườn cây. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thông qua các hoạt động trồng cây xanh, chăm sóc mảng xanh, hình thành tuyến đường, tuyến hẻm, khu dân cư rực rỡ sắc hoa... phong trào đã thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, cùng xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.