Cựu trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang và 3 thuộc cấp đều được hưởng án treo 12/06/2025 13:52

(PLO)- Lập chứng từ khống để quyết toán kinh phí Đề án, nhóm cán bộ Ban Dân tộc tỉnh An Giang gây thiệt hại ngân sách hàng trăm triệu đồng.

Ngày 12-6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Men Pholly (cựu trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang) ba năm tù treo; Chau Anne (phó trưởng Ban) và Đặng Thị Xuân Hoa (kế toán) mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù treo; Keo Kim Sêng (phó chánh văn phòng) và Trần Thái Kháng (chuyên viên) mỗi bị cáo 18 tháng tù cùng về tội tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa 90 triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2020-2022, Ban Dân tộc tỉnh An Giang được UBND tỉnh An Giang giao tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự cùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2020-2025" (Đề án 414) và Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" (Đề án 771).

Đồng thời Ban Dân tộc được Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện Đề án 414 với số tiền 375 triệu đồng và Đề án 771 với số tiền 1,2 tỉ đồng.

Cựu Trưởng Ban Dân tộc An Giang và các đồng phạm bị tuyên án do lập khống chứng từ, gây thiệt hại hơn 437 triệu đồng ngân sách nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện 2 đề án trên, Men Pholly với vai trò Trưởng Ban Dân tộc chỉ đạo bị cáo Hoa hướng dẫn cán bộ của Ban Tổ chức lớp là Keo Kim Sêng (phụ trách quản lý các lớp thuộc Đề án 771), Kháng (phụ trách quản lý các lớp thuộc Đề án 414, 771) cùng các thành viên gồm: Thị Cẩm Vân, Chau Thanh Thay, Nguyễn Thanh Thái, Thái Ngọc Trân cùng Hoa lập chứng từ nâng khống các nội dung chi hoặc nâng khống số học viên tham gia học, số ngày học…

Sau đó các thành viên Ban tổ chức lớp ký các bảng đề nghị thanh toán nâng khống để trình cho Chau Anne ký duyệt các chứng từ chi nhằm thanh, quyết toán lấy tiền ngân sách của Nhà nước để sử dụng chi các hoạt động khác của đơn vị (không được phép chi), tổng cộng 104 bộ chứng từ. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại ngân sách hơn 437 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của Men Pholly, để quyết toán nguồn kinh phí được cấp đối với đề án 771, Hoa lập hợp đồng mua bán khống với các cơ sở kinh doanh rồi đưa Men Pholly ký các hợp đồng và thoả thuận với các cơ sở kinh doanh mua hóa đơn trái phép. Trong đó, Hoa đã trực tiếp liên hệ và thoả thuận với Nguyễn Hữu Nghĩa (Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã vận tải thủy bộ Đức Hưng) xuất bán trái phép 12 hóa đơn Giá trị gia tăng, có ghi nội dung thuê xe chở cán bộ, báo cáo viên đi khảo sát thực tế, mở các lớp tập huấn, chở tài liệu, máy vi tính... với tổng số tiền thanh toán trên 112,7 triệu đồng, qua đó Nghĩa thu lợi bất chính hơn 8 triệu đồng.