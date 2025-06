Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ nhóm thanh thiếu niên trộm xe máy liên huyện 05/06/2025 18:07

(PLO)- Khai với Công an, Kiệt, Khanh, Khang thừa nhận từ khoảng tháng 3-2025 cho đến khi bị bắt, nhóm đã thực hiện hơn 16 vụ trộm cắp xe máy các loại trên địa bàn các huyện ở tỉnh Kiên Giang.

Ngày 5-6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa nhóm trộm xe liên huyện.

Công an đã tạm giữ bốn thanh thiếu niên, gồm: Nguyễn Linh Tâm (32 tuổi), Trần Vĩ Kiệt (20 tuổi), Quách Tiến Khanh (16 tuổi) và Nguyễn Bảo Khang (17 tuổi).

Trước đó, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trộm xe máy, diễn biến phức tạp ở một số địa bàn. Từ thực tế đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục tại các điểm nóng về tội phạm.

Qua mật phục trên địa bàn huyện Tân Hiệp, huyện Giồng Riềng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên này nghi vấn trộm cắp tài sản, nên đưa về trụ sở Công an làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, Kiệt, Khanh, Khang khai nhận từ khoảng tháng 3-2025 cho đến khi bị bắt, nhóm đã cùng nhau thực hiện hơn 16 vụ trộm cắp xe máy các loại trên địa bàn các huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Gò Quao.

Thủ đoạn là lợi dụng sự sơ hở, không người trông coi, cả ba phân chia nhau canh đường, rồi dùng dụng cụ chuẩn bị sẵn để bẻ khóa nhà dân, bẻ khóa xe để trộm cắp tài sản.

Sau khi trộm được tài sản, nhóm câu kết với Tâm để tiêu thụ, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Khám xét nơi ở của Tâm và Kiệt, công an thu giữ 16 biển số xe mô tô, nhiều phụ tùng xe đang được tháo rời và các dụng cụ dùng để bẻ khóa trộm xe như đoản, chìa khóa…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục phối hợp với Công an cụm Giồng Riềng, Công an các xã củng cố tài liệu, hồ sơ, mở rộng điều tra các vụ việc có liên quan.