Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ khái niệm 'làn đường', cấm đỗ xe cản trở việc ra vào nhà

(PLO)- Có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo quy định sát với thực tiễn, đáp ứng nhanh chuyển đổi số trong việc xử lý phạt nguội, thời gian lái xe, đào tạo, sát hạch lái xe...

Chiều 30-9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 tiếp tục thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nhiều nội dung được đại biểu quan tâm, trong đó có việc chuyển giao một số nhiệm vụ quản lý từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) sang Bộ Công an.

Bộ Công an đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ

Theo dự thảo, Bộ Công an sẽ đảm nhiệm các công việc trước đây thuộc trách nhiệm của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng). Cụ thể, Bộ Công an sẽ quy định mẫu giấy phép lái xe (GPLX), GPLX quốc tế; thủ tục cấp, đổi và sử dụng GPLX. Đồng thời, Bộ Công an cũng thay Bộ Xây dựng quy định hình thức, nội dung và quy trình sát hạch lái xe; tiêu chuẩn sát hạch viên; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an còn được giao thẩm quyền quy định điều kiện, trình tự, thủ tục về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi GPLX. Bộ Công an cũng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý thống nhất về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tổ chức sát hạch, cấp GPLX; đồng thời xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hiện nhiệm vụ sát hạch lái xe do ngành công an đảm nhận quản lý. Ảnh: V.LONG

Trong khi đó, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước về đào tạo lái xe; kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới. Bộ Xây dựng cũng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em trên phương tiện cơ giới.

Thẩm tra vấn đề này, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết có ý kiến đề nghị làm rõ hơn về tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ, cũng như kết quả triển khai trong thời gian qua.

Về thời gian làm việc của lái xe, cơ quan thẩm tra cho biết có đại biểu cho rằng nếu chỉ áp dụng theo Bộ luật Lao động là chưa phù hợp với tính chất công việc đặc thù. Do đó, cần quy định cụ thể thời gian lái xe tối đa trong ngày, tháng; thời gian được làm thêm giờ. Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc quy định lái xe liên tục không quá bốn giờ, vì có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

Một số ý kiến khác cho rằng cần quy định phù hợp thực tiễn, nhất là đáp ứng chuyển đổi số trong xử lý vi phạm, giám sát thời gian lái xe, đào tạo và sát hạch. Mục tiêu là hạn chế tiêu cực, nâng cao tính minh bạch.

“Có ý kiến đề nghị rà soát toàn bộ luật hiện hành để điều chỉnh trách nhiệm của các bộ cho phù hợp, nhất là chuyển trách nhiệm của Bộ GTVT thành trách nhiệm của Bộ Xây dựng…” – cơ quan thẩm tra nêu.

Cần phân làn xe chạy phù hợp

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) góp ý, hiện khái niệm “làn đường” trong luật và cách hiểu của người dân còn chưa thống nhất. Người dân gọi “làn trong” là làn sát vỉa hè, trong khi văn bản pháp luật lại hiểu “làn trong” là làn sát dải phân cách. Đại biểu đề nghị quy định rõ: “làn sát trái” (sát dải phân cách) và “làn sát phải” (sát vỉa hè hoặc làn dừng khẩn cấp), để dễ áp dụng trong thực tế.

Ngoài ra, tình trạng đỗ xe trước cửa nhà dân nhiều năm qua gây mâu thuẫn, thậm chí xô xát. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi cản trở việc ra vào nhà, đồng thời hướng dẫn địa phương tổ chức chỗ đỗ xe hợp lý: vỉa hè hẹp thì ô tô chỉ đỗ giữa hai nhà, vỉa hè rộng có thể đỗ liên tục nhưng vẫn bảo đảm lối đi bộ.

Về phân làn, đại biểu dẫn chứng việc thí điểm cấm xe tải đi vào làn số 1 trên cao tốc cho kết quả tích cực, giúp tăng tốc độ lưu thông và giảm tai nạn. Do đó, cần bổ sung quy định cho phép Bộ Công an và Bộ Xây dựng phối hợp hướng dẫn sử dụng làn đường. Theo đó, đường hai làn thì xe tải đi làn phải, làn trái dành cho xe con vượt. Xe đi làn trái cũng phải nhường đường khi có phương tiện đi nhanh hơn từ phía sau.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh góp ý cho dự thảo sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo. Ảnh: Quốc hội

Một giải pháp khác là sơn tốc độ giới hạn trực tiếp trên mặt đường. Theo khảo sát, 93% người tham gia giao thông đồng tình với giải pháp này vì tính trực quan, dễ quan sát hơn biển báo bên đường. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định coi sơn kẻ tốc độ trên mặt đường là dấu hiệu hỗ trợ biển báo chính thức.

Trong quá trình sửa đường, việc tổ chức nhập làn chưa hợp lý thường gây ùn tắc. Đại biểu đề xuất áp dụng nguyên tắc “dây kéo áo” – xe nhập làn theo thứ tự, nhằm giảm xung đột và bảo đảm an toàn.

“Việc hoàn thiện luật và hướng dẫn chi tiết sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội…”- đại biểu Cảnh cho hay.