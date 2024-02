Đắk Lắk giao Công an tỉnh làm rõ nguyên nhân mặt đất tự bốc cháy

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk giao công an tỉnh chủ trì, làm rõ nguyên nhân mặt đất tự cháy trên địa bàn huyện Ea Súp.

Ngày 2-2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã giao công an tỉnh chủ trì, làm rõ nguyên nhân việc mặt đất tự bốc cháy tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Khu vực rẫy của ông Bên huyện Ea Súp tự bốc cháy. Ảnh: N.D

Trước đó, UBND huyện Ea Súp có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc trên địa bàn xảy ra hiện tượng mặt đất tự bốc cháy.

Theo UBND huyện Ea Súp, đây là sự việc phức tạp, vượt quá khả năng phân tích, điều kiện chuyên môn cấp huyện. Do đó, UBND huyện Ea Súp đề nghị cấp tỉnh có chỉ đạo để làm rõ nguyên nhân của hiện tượng lạ này.

Cũng theo UBND huyện Ea Súp, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Ea Súp đã thu thập sáu mẫu đất tại khu vực xảy ra cháy và không có cháy để xem xét, phân tích nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng chưa rõ nguyên nhân việc mặt đất tự bốc cháy. Ảnh: N.D

Công an huyện Ea Súp đề xuất Công an tỉnh Đắk Lắk giao Công an huyện Ea Súp chủ trì, liên hệ với cơ quan chuyên môn để giám định các mẫu đất đã thu thập nhằm có cơ sở kết luận vụ việc.

Công an huyện Ea Súp cũng đề xuất Chủ tịch UBND huyện Ea Súp mời các nhà khoa học kiểm tra, thăm dò thổ nhưỡng ở khu vực xảy ra hiện tượng đất tự cháy nhằm có cơ sở khoa học đưa ra kết luận chính xác về hiện tượng mặt đất tự bốc cháy.

Trên cơ sở đề xuất của Công an huyện Ea Súp, UBND huyện Ea Súp đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao lực lượng công an tỉnh chủ trì, xử lý để làm rõ nguyên nhân vụ việc mặt đất tự cháy.

Khu vực rẫy của ông Bên xuất hiện hơn 20 đám cháy. Ảnh: N.D

Như PLO đã thông tin, từ ngày 11-1, đất rẫy của ông Lê Văn Bên (62 tuổi, ngụ xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) liên tục bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Theo trình bày của ông Bên, mỗi lần lửa phát lên, ông lại nghe tiếng nổ nhỏ trong đất. Chỉ trong thời gian ngắn, trên diện tích hơn 1 ha đất rẫy của ông Bên đã xuất hiện khoảng 20 đám cháy.

Ngoài việc làm rõ nguyên nhân, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân chuyển những đồ dễ bắt lửa đến nơi an toàn.

