Đánh thuế giao dịch mua bán vàng ra sao để hạn chế đầu cơ, trục lợi? 23/09/2025 06:00

Tại Nghị quyết số 278 ban hành ngày 13/9/2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đưa thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân, để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Đây cũng được coi là động thái của cơ quan quản lý trước biến động liên tục của thị trường vàng thời gian qua mà nguyên nhân có yếu tố đầu cơ, trục lợi. Vậy việc đánh thuế đối với thu nhập của cá nhân từ hoạt động mua bán vàng nên được thực hiện như thế nào để đảm bảo hợp lý, công bằng? Thạc sĩ Nguyễn Văn Được, chuyên gia thuế, TGĐ Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín góp ý về vấn đề này.