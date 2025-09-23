Video Tin Tức

Đánh thuế giao dịch mua bán vàng ra sao để hạn chế đầu cơ, trục lợi?

(PLO)- Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đưa thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Liên quan vấn đề này, chuyên gia đề xuất các giải pháp đánh thuế giao dịch vàng để hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Nghị quyết số 278 ban hành ngày 13/9/2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đưa thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân, để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Đây cũng được coi là động thái của cơ quan quản lý trước biến động liên tục của thị trường vàng thời gian qua mà nguyên nhân có yếu tố đầu cơ, trục lợi. Vậy việc đánh thuế đối với thu nhập của cá nhân từ hoạt động mua bán vàng nên được thực hiện như thế nào để đảm bảo hợp lý, công bằng? Thạc sĩ Nguyễn Văn Được, chuyên gia thuế, TGĐ Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín góp ý về vấn đề này.

ĐÀ GIANG - ĐÀO HÀ - PHÚ HIỀN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#giao dịch mua bán vàng #đánh thuế giao dịch mua bán vàng #thuế thu nhập từ hoạt động mua bán bàng #thuế thu nhập cá nhân #vàng miếng #vàng trang sức #thuế giá trị gia tăng #đầu cơ vàng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm