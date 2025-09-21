Điểm nóng tố tụng: Mức án các bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An; Nhóm chuyên cướp giật dây chuyền ở TP.HCM lãnh án 21/09/2025 07:00

Chiều ngày 18-9, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng 28 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An và các địa phương, cơ quan khác. HĐXX xử phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5 năm 6 tháng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xử phạt bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) mức án 3 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị xử phạt mức án 10 năm 6 tháng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng về tội danh này, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.