Đồng Nai: Sắp xếp tinh gọn ban quản lý dự án, trung tâm phát triển quỹ đất 03/09/2025 12:02

Ngày 3-9, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan về việc khẩn trương triển khai xây dựng phương án sắp xếp tổ chức lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu phương án sắp xếp, tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, khu vực, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp Sở Nội vụ rà soát xây dựng phương án sắp xếp trên cơ sở thực tế của các đơn vị.

Các đơn vị chủ động phân công nhân sự phụ trách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt đối với các dự án tiếp nhận lại do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư trước sắp xếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 9-2025.