Dự báo thời tiết 15-8: Bắc Bộ tiếp tục mưa giông về chiều tối, Nam Bộ ngày nắng 15/08/2024 06:35

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15-8, thời tiết Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, vài nơi mưa rất to. Từ chiều nay, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, Thanh Hóa và Nghệ An cũng mưa rào và dông, có nơi mưa to.