Dự báo thời tiết ngày 04-05: Nam Bộ mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to 04/05/2025 08:33

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 04-05, Miền Bắc có nắng, một số nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi. Khu vực Hà Nội trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 30–34 độ C. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi trên 36 độ C.

Từ ngày 5-5, nắng nóng mở rộng ra Bắc và Trung Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa giông rải rác, cục bộ mưa to. Khu vực TP.HCM trời có mây, có mưa rào và giông, nhiệt độ dao động từ 26–34 độ C. Dự báo thời tiết tiếp tục có diễn biến phức tạp do mưa giông trái mùa kết hợp với nắng nóng ở một số địa phương.