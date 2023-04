Đường dây nóng nhận tin về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND

(PLO)- Bộ Công an đề nghị người dân sử dụng các đường dây nóng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo đúng quy định.

Ngày 24-4, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về an ninh, trật tự. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an theo số điện thoại: 069.232.6555. Thông tin phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và nội dung cụ thể về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh thông tin. Thông tin có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết, quá trình trao đổi cung cấp thông tin có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực; nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ . Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp nhận và xử lý nhiều tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ phản ánh của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân qua đường dây nóng (gồm hai số điện thoại 0981389389 và 0961389389; email: bcd@customs.gov.vn). Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) được thành lập theo quyết định số 389/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thay thế vai trò công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 127 trung ương. Văn phòng Thường trực do Bộ Tài chính đảm nhận, với vai trò nghiên cứu và đề xuất các biện pháp, giải pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất - kinh doanh hàng giả. Ban Chỉ đạo làm đầu mối kết nối hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa phương nhằm góp phần đẩy mạnh hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Công an Quảng Ninh công bố đường dây nóng có số của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (PLO)- Số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, sẽ thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. HẢI MINH