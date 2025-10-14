Giá vàng SJC đã vượt 146 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư nên làm gì lúc này? 14/10/2025 11:10

(PLO)- Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 và vàng thế giới cùng tăng mạnh, cho thấy nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư đang rất lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Sáng 14-10, giá vàng miếng SJC đã lên mốc mới trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng tăng mạnh.

Cụ thể, ngay khi mở cửa, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,9 - 146,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm trước. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng tại thị trường trong nước.

Vàng miếng SJC tăng gần 8 triệu đồng chỉ trong nửa tháng

Tính từ đầu tháng 10 đến nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng khoảng 8 triệu đồng, đánh dấu chuỗi tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Các loại vàng nhẫn 9999 cũng bứt tốc mạnh, với biên độ tăng cao hơn cả vàng miếng. Cụ thể, SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 141,6 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 3,1 và 2,6 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Theo giới kinh doanh vàng, đợt tăng giá này có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, nguồn cung trong nước vẫn khan hiếm. Thứ hai, giá vàng thế giới tăng quá nhanh, góp phần khiến thị trường nội địa tăng mạnh hơn thường lệ.

Hiện giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 4.141 USD/ounce, tăng gần 32 USD chỉ sau một ngày và duy trì chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp. Tổng mức tăng là hơn 800 USD/ounce, tương đương 24%. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16 triệu đồng.

Các nhà phân tích của Heraeus Precious Metals cảnh báo, chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy thị trường kim loại quý ở vùng "quá mua" nghiêm trọng. Tình trạng này xảy ra khi không chỉ vàng mà cả bạc, bạch kim và palladium đều đồng loạt tăng mạnh.

Giá vàng thế giới đang ở mốc cao chưa từng có trong lịch sử, còn giá bạc cũng đã tiến sát ngưỡng kỷ lục 45 năm từng thiết lập từ năm 1980. Ảnh minh họa.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng chuỗi tăng này hiếm gặp nhưng không bất thường. Kim loại quý vẫn nằm trong thị trường giá lên với động lực lớn từ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Lịch sử cho thấy, các chu kỳ điều chỉnh giảm đã từng xảy ra như giai đoạn tháng 4 đến 8-2025 (giảm tối đa 11%) hay tháng 8- 2020 đến 10-2022 (giảm khoảng 22%). Do đó, một nhịp điều chỉnh ngắn sau đợt tăng kéo dài được xem là bình thường, khi thị trường hiếm khi duy trì đà tăng suốt nhiều tuần mà không có phiên điều chỉnh. Đây là thông tin mà nhà đầu tư cần hết sức chú ý

Thị trường bạc, bạch kim cùng tăng vọt

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa lập đỉnh mới, trong khi bạc tiến sát ngưỡng kỷ lục 45 năm từng thiết lập vào năm 1980. Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao giữa bối cảnh chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa và lực bán khống bạc bị siết chặt, khiến người mua chiếm áp đảo, trong khi người bán trở nên dè dặt.

Theo Bloomberg, giá bạc giao ngay tăng tới 3,1%, chạm gần 52 USD/ounce – mức cao nhất trong nhiều thập kỷ do siết chặt nguồn cung tại London. Đợt tăng giá mới này càng thúc đẩy lực cầu kim loại quý trên toàn cầu, khi mất cân đối cung cầu ngày càng rõ rệt.

Không chỉ vàng và bạc, bạch kim và palladium cũng tăng vọt khi nhu cầu đầu tư lan sang các kim loại quý khác. Thị trường London đang đối mặt với nguy cơ thiếu thanh khoản nghiêm trọng, khiến giá bạc tại đây cao hơn đáng kể so với New York. Khoảng chênh lệch lớn này được giới giao dịch gọi là phí bảo hiểm, tức phần giá cộng thêm mà người mua chấp nhận trả để có hàng ngay.

Lợi dụng mức chênh giá khổng lồ này, một số nhà kinh doanh đã thuê máy bay chở bạc xuyên Đại Tây Dương, hình thức vốn chỉ áp dụng cho vàng, để tận dụng cơ hội chênh lệch giá giữa hai trung tâm giao dịch lớn.

Giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Việt Nam bước vào giai đoạn hậu độc quyền

Tại Việt Nam, thị trường vàng trong nước cũng đang đứng trước bước ngoặt lớn khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng) chính thức có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.

Nghị định mới với ba thay đổi quan trọng: Thứ nhất là bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, chuyển sang cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện. Thứ hai là cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, mở rộng đối tượng tham gia. Thứ ba là tăng cường công khai, minh bạch và xác lập trách nhiệm rõ ràng từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến phân phối.

Đáng chú ý, các giao dịch vàng miếng từ 20 triệu đồng trở lên sẽ phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng, nhằm hạn chế tình trạng giao dịch tiền mặt và tăng tính minh bạch.

Theo ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: “Việc chấm dứt cơ chế độc quyền sẽ giúp nguồn cung vàng đa dạng hơn, minh bạch hơn, qua đó thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Toàn bộ quy trình, thông tin mua bán sẽ được công khai để tránh nhiễu loạn thị trường”.

Trên thực tế, ngay sau khi Nghị định có hiệu lực, các ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng. ACB là ngân hàng đầu tiên công bố tái khởi động giao dịch vàng miếng từ ngày 10/10, với các thương hiệu vàng ACB, SJC và các loại khác theo quy định.

Các chuyên gia nhận định, Nghị định 232 sẽ tạo nền tảng minh bạch hơn cho thị trường, góp phần ổn định nguồn cung – giảm rủi ro đầu cơ – thu hẹp chênh lệch giá. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhập lậu hoặc giao dịch chui nếu công tác giám sát chưa kịp hoàn thiện. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm soát quy trình nhập khẩu, sản xuất và giao dịch, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nhằm giữ ổn định thị trường vàng.

Vàng đang bước vào giai đoạn biến động lớn nhất trong gần một thập kỷ, với cả yếu tố quốc tế (nỗi lo bất ổn, dòng tiền trú ẩn, thiếu hụt nguồn cung) và yếu tố nội địa (cải cách chính sách, thay đổi cơ chế độc quyền). Trong ngắn hạn, đà tăng có thể tiếp diễn, nhưng giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật là điều khó tránh.