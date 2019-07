Tố My chơi lớn khi tổ chức đêm nhạc cho các học trò

Đêm nhạc mang chủ đềlà dự án mà Tố My đã đặt rất nhiều tâm huyết trong thời gian qua với mong muốn xây dựng tại Việt Nam một sân khấu bolero chất lượng, chỉn chu như một số sân khấu hải ngoại.

Những tập phát hành vừa qua đã thật sự tạo ấn tượng tốt với khán giả. Trong đêm nhạc, Tố My và các học trò đã thể hiện lại nhiều ca khúc bolero trong dự án này và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.



Tố My cho biết cô tổ chức minishow này nhằm mục đích duy nhất là để các thí sinh Thần tượng Bolero 2019 có cơ hội đến gần hơn với khán giả, với những người yêu và ủng hộ mình suốt thời gian qua, giúp các bạn có cơ hội đứng trên sân khấu chuyên nghiệp với một ban nhạc chuyên nghiệp.

Là một người ca sĩ đã chinh chiến rất nhiều cuộc thi và các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ, Tố My luôn hết mình với nghề và giữ cho mình sự khuôn phép và chân tình với đồng nghiệp.

Cô tâm sự: "Để có được sự yêu thương của mọi người như ngày hôm nay, My đã vượt qua nhiều sự trở ngại và khó khăn. Khi các bạn yêu nghề thật sự các bạn sẽ không sợ khó khăn, các bạn sẽ tìm khó khăn để vượt qua nó và My luôn luôn hết mình hỗ trợ các bạn khi các bạn cần".

Ngoài các học trò của Tố My, đêm nhạc còn có sự tham gia của "chàng khiếm thị triệu view" Xuân Hòa. Hai chị em từng có duyên gặp nhau từ chương trình "Chạm vào ước mơ" của báo Thanh Niên và từ đó Tố My luôn trăn trở làm thế nào để giúp được Xuân Hòa, một nghệ sĩ đa tài nhưng không được may mắn như mọi người.