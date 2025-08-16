Hơn 1 triệu người đi bộ góp 1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới 16/08/2025 08:42

(PLO)- Hơn 1 triệu người dân tại 34 tỉnh, TP trên cả nước cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca, sau đó cùng thực hiện hoạt động đi bộ vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Sáng nay, 16-8, hơn 1 triệu người dân tại 34 tỉnh, TP trên cả nước đã khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca, sau đó cùng thực hiện hoạt động đi bộ vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Đây là hoạt động thuộc chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân.

Tham dự Lễ phát động chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) có các Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an.

Các đại biểu cùng người dân tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ - Phố đi bộ Hoàn Kiếm sáng 16-8. Ảnh: NHÂN DÂN

Tại các điểm cầu 33 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo Công an các tỉnh, TP, xã, phường, đặc khu; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và nhân dân cả nước.

Hoạt động Cùng Việt Nam tiến bước tại điểm cầu phường Tam Bình, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại điểm cầu phường Tam Bình, TP.HCM, sáng cùng ngày hoạt động đi bộ toàn quốc Cùng Việt Nam tiến bước cũng được diễn ra.

Đến dự và tham gia hoạt động có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình; ông Nguyễn Minh Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; bà Huỳnh Thị Thúy Phượng, Trưởng Công an phường Tam Bình cùng các cấp lãnh đạo và các tầng lớp Nhân dân.

Các lãnh đạo phường Tam Bình đến dự và tham gia hoạt động. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngay sau lễ chào cờ, chương trình đi bộ đồng hành với thông điệp “1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” được triển khai. Đây là hoạt động có ý nghĩa cổ vũ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy lối sống lành mạnh, hình thành thói quen đi bộ, qua đó góp phần giảm khí thải carbon, bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phường Tam Bình cùng đông đảo người dân thực hiện nghi thức chào cờ trước khi bước vào hoạt động đi bộ toàn quốc sáng 16-8. Ảnh: PHẠM HẢI

Chương trình cũng là dịp để khẳng định và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần dân, vì dân phục vụ.

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông, tuyên truyền được tổ chức phong phú, sinh động nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay vì mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Người dân phường Tam Bình hào hứng tham gia đi bộ hưởng ứng chiến dịch quốc gia, lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể và bảo vệ môi trường. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân được khuyến khích tìm hiểu và cam kết thực hiện lối sống xanh, thực hiện các hành động cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời đóng góp xây dựng quỹ bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo.

Những hoạt động trên không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững, mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với môi trường và sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh đẹp tại sự kiện trong sáng 16-8:

Lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân phường Tam Bình cùng sải bước vì sức khỏe, vì môi trường xanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Chiến sĩ Công an phường Tam Bình tham gia đi bộ cùng người dân, góp phần gắn kết lực lượng công an với cộng đồng. Ảnh: PHẠM HẢI