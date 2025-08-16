Hơn 1 triệu người đi bộ góp 1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới

Sáng nay, 16-8, hơn 1 triệu người dân tại 34 tỉnh, TP trên cả nước đã khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca, sau đó cùng thực hiện hoạt động đi bộ vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.
Đây là hoạt động thuộc chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân.
Tham dự Lễ phát động chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) có các Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an.
Tại các điểm cầu 33 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo Công an các tỉnh, TP, xã, phường, đặc khu; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và nhân dân cả nước.
Tại điểm cầu phường Tam Bình, TP.HCM, sáng cùng ngày hoạt động đi bộ toàn quốc Cùng Việt Nam tiến bước cũng được diễn ra.
Đến dự và tham gia hoạt động có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình; ông Nguyễn Minh Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; bà Huỳnh Thị Thúy Phượng, Trưởng Công an phường Tam Bình cùng các cấp lãnh đạo và các tầng lớp Nhân dân.
Ngay sau lễ chào cờ, chương trình đi bộ đồng hành với thông điệp “1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” được triển khai. Đây là hoạt động có ý nghĩa cổ vũ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy lối sống lành mạnh, hình thành thói quen đi bộ, qua đó góp phần giảm khí thải carbon, bảo vệ môi trường.
Chương trình cũng là dịp để khẳng định và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần dân, vì dân phục vụ.
Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông, tuyên truyền được tổ chức phong phú, sinh động nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay vì mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Người dân được khuyến khích tìm hiểu và cam kết thực hiện lối sống xanh, thực hiện các hành động cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời đóng góp xây dựng quỹ bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo.
Những hoạt động trên không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững, mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với môi trường và sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ mới.
Một số hình ảnh đẹp tại sự kiện trong sáng 16-8: