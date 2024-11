Khởi tố 15 bị can trong đường dây khai thác khoáng sản của Tú 'ác' và những người liên quan 04/11/2024 11:43

Ngày 4-11, tại Lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng 11-2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trao các quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Lễ chào cờ tháng 11-2024 tại Công an Bình Thuận.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định tặng thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Bình Thuận đã có thành tích điều tra, triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép của Trần Văn Thuận, tức Tú “ác”, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt cùng các đối tượng khác có liên quan tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao thưởng 50 triệu đồng cho Thượng tá Lê Anh Trọng, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Bình Thuận.

Cụ thể, từ tháng 3-2024 đến trung tuần tháng 10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 10 vụ án hình sự về các tội danh vi phạm các qui định về sử dụng đất đai; vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố, bắt giam Tú "ác".

Theo đó đã khởi tố bắt giam 11 bị can tại Bình Thuận và TPHCM; cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can. Đến nay Cơ quan điều tra đã xác định hành vi khai thác khoáng sản trái phép của nhóm bị can trên gây thiệt hại khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Đối với đường dây khai thác khoáng sản của Tú “ác’, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gặp khá nhiều khó khăn, kéo dài thời gian do Tú “ác” có nhiều kinh nghiệm đối phó; hoạt động theo kiểu “băng nhóm” gia đình khép kín có nhiều thủ đoạn tạo chứng cứ để đối phó và tẩu tán nhanh tang vật.

Đặc biệt, Tú “ác’ có nhiều mối quan hệ ở khắp nơi, sẵn sàng đe dọa người tố cáo. Kết quả đã vô hiệu hóa toàn bộ hoạt động phạm tội của các đường dây khai thác khoáng sản trái phép này. Ngoài ra đã góp phần chặn đứng việc hình thành đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo giả danh cán bộ Bộ Công an, VKSND tối cao lừa đảo để chạy án.

Bắt quả tang Hoàng Văn Thảo nhận tiền chạy án.

Cụ thể là vụ bắt giam Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) giả danh “đại tá cảnh sát hình sự” để lừa đảo vợ chồng Trần Văn Thuận hơn 2,2 tỉ đồng để chạy án hôm 9-10.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cụ thể: Đội Quản lý thị trường số 5, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận; Đội Phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận; Thiếu tá Đào Tiến Thuận, Đội Phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Thuận; ông Trần Văn Thắng - Tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.