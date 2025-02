Không khí lạnh cực mạnh tràn về, nhiệt độ miền Bắc xuống dưới 3 độ C 07/02/2025 12:40

(PLO)- Từ ngày 7-2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh rất mạnh, gây rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 3 - 4 ngày, với đỉnh điểm vào ngày 8 - 9. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội giảm xuống 10 - 11 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.