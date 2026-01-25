Dự báo thời tiết ngày 25-1: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ ngày nắng 25/01/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 25-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và lan xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.



Trên biển, gió Đông Bắc mạnh gây biển động mạnh tại nhiều khu vực, với sóng cao phổ biến từ 3 đến 5m. Đáng chú ý, Bắc Biển Đông, vùng biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mạnh, giật cấp cao, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.