Triệt phá đường dây sản xuất hàng ngàn hộp chất diệt tủy trong nha khoa từ chất độc thạch tín 28/01/2026 19:53

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây dùng thạch tín sản xuất chất diệt tủy răng thủ công ngay tại phòng ngủ rồi bán cho các cửa hàng nha khoa.

Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Thu Oanh (50 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ), Tăng Thị Mỹ Hòa (48 tuổi, ngụ phường Tân Bình) và Tăng Hoàng Vinh (43 tuổi, ngụ phường An Đông) để điều tra về tội sản xuất, mua bán trái phép chất độc.

Theo điều tra, ngày 15-12-2025, PC03 phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương TP.HCM kiểm tra Hộ kinh doanh Cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà tại chung cư Ngô Quyền, phường An Đông.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và nhiều lọ “Pâte Nécronerve” (chất diệt tủy trong nha khoa) nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.