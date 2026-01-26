Video Tin Tức

Cận cảnh trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(PLO)- Trạm dừng nghỉ tại Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vừa được đưa vào hoạt động, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết.

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng 26-1, Trạm dừng nghỉ Km 205+092 thuộc dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tuyến cao tốc Bắc - Nam, chính thức đi vào vận hành, phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến.

VIẾT LONG - ĐÀ GIANG - ĐỖ TÙNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#trạm dừng nghỉ #cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết #phục vụ người dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm