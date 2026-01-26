Cận cảnh trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 26/01/2026 17:43

(PLO)- Trạm dừng nghỉ tại Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vừa được đưa vào hoạt động, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết.

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng 26-1, Trạm dừng nghỉ Km 205+092 thuộc dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tuyến cao tốc Bắc - Nam, chính thức đi vào vận hành, phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến.