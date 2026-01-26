Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có trạm dừng nghỉ đầu tiên, tiến gần thời điểm thu phí 26/01/2026 13:30

(PLO)- Trạm dừng nghỉ tại Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vừa được đưa vào hoạt động, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết.

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng 26-1, Trạm dừng nghỉ Km205+092 thuộc dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tuyến cao tốc Bắc - Nam, chính thức đi vào vận hành, phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Việc trạm dừng nghỉ này hoạt động được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống hạ tầng dịch vụ trên cao tốc Bắc - Nam. Trạm giúp người điều khiển phương tiện có điểm dừng nghỉ hợp lý, giảm mệt mỏi, căng thẳng khi lái xe đường dài, qua đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Đồng thời, đây cũng là một mắt xích trong việc từng bước hoàn chỉnh mạng lưới trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Trạm dừng nghỉ đưa vào hoạt động trong hôm nay.

Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành, cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Cục Đường bộ, Ban Quản lý dự án 7, Cục Cảnh sát giao thông, Khu Quản lý đường bộ IV và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh khu vực trạm dừng nghỉ.

Trạm dừng nghỉ hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ người dân. Ảnh: N.HỒNG

Theo kế hoạch ban đầu, trạm dừng nghỉ này phải hoàn thành các hạng mục thiết yếu trong năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ triển khai bị chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có vướng mắc về mặt bằng, thủ tục cấp phép kéo dài, thời tiết bất lợi trong thời gian qua, cùng với một số hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện của nhà đầu tư.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, đi qua địa bàn bốn huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng), được đưa vào khai thác từ năm 2023. Trên tuyến có hai trạm dừng nghỉ theo quy hoạch, trong đó trạm tại Km205+092 đã vận hành, còn trạm tại xã Vĩnh Hảo đang tiếp tục triển khai.

Theo quy định, việc hoàn thành và đưa vào hoạt động đầy đủ các trạm dừng nghỉ là điều kiện tiên quyết để dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đủ điều kiện tiến hành thu phí trong thời gian tới, dự kiến sau Tết Nguyên đán 2026.