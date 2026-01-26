Cảnh sát giao thông đề xuất siết phạm vi hoạt động xe bốn bánh gắn động cơ 26/01/2026 11:28

(PLO)- Sau một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hà Nội và Gia Lai, Cục Cảnh sát giao thông kiến nghị siết chặt phạm vi, điều kiện hoạt động của xe bốn bánh có gắn động cơ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), thời gian qua xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe bốn bánh có gắn động cơ tại Quy Nhơn và Hà Nội, làm một người chết, một số người bị thương. Các vụ việc cho thấy nhiều rủi ro khi loại phương tiện này tham gia giao thông trên đường công cộng.

Từ thực tế đó, Cục CSGT vừa có văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2024 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Mục tiêu là quy định rõ hơn phạm vi hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, thường là xe điện chở khách trong khu du lịch, sân golf, resort.

Chỉ hoạt động trong phạm vi hạn chế

Cụ thể, Cục CSGT đề xuất chỉ cho phép xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi khu chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại – dịch vụ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Việc hoạt động chỉ nhằm phục vụ các đối tượng được phép ra, vào bên trong các khu vực này.

Xe bốn bánh gắn động cơ hiện đang hoạt động nhiều ở các khu du lịch. Ảnh: V.LONG



Các xe này cũng chỉ được hoạt động trên các tuyến có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả phương tiện. Trường hợp có bố trí phần đường, làn đường dành riêng cho xe chở người bốn bánh có gắn động cơ thì phần đường, làn đường đó không tổ chức giao thông cho các phương tiện có tốc độ tối đa cao hơn. Đồng thời, xe phải tránh lưu thông trong các khung giờ cao điểm.

Theo Cục CSGT, việc quy định rõ phạm vi hoạt động là cần thiết nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn khi xe bốn bánh gắn động cơ tham gia giao thông hỗn hợp với các phương tiện có tốc độ cao.

Nhiều xe vi phạm quy định về luật giao thông

Cục CSGT cho biết trước ngày 1-1-2025, xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế chưa được quy định trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Để phục vụ phát triển du lịch, đã có 35/63 địa phương báo cáo Thủ tướng và được đồng ý cho thí điểm loại xe này hoạt động trong phạm vi hạn chế.

Từ ngày 1-1-2025, khi Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 165/2024 có hiệu lực, xe bốn bánh có gắn động cơ được chính thức hoạt động theo quy định.

Theo đó, UBND cấp tỉnh quy định thời gian, phạm vi hoạt động; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ có vận tốc thiết kế không lớn hơn 30 km/h; từ ngày 15-2-2025, xe chỉ được tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông.

Theo hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe, đến nay cả nước có 5.078 xe bốn bánh có gắn động cơ đã được đăng ký, chưa bao gồm số xe đang hoạt động trong các khu vực nội bộ.

Bên cạnh những đóng góp cho phát triển kinh tế, du lịch địa phương, Cục CSGT đánh giá công tác quản lý và hoạt động thực tế của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ còn nhiều tồn tại.

Loại phương tiện này không có túi khí, không có dây đai an toàn, không có cửa hoặc cửa không chắc chắn. Dù vận tốc thiết kế không lớn hơn 30 km/h, nhiều xe vẫn tham gia giao thông trên các tuyến đường công cộng có lưu lượng lớn, giao thông phức tạp, tốc độ lưu thông cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc.

Ngoài các điểm đón, trả khách tại địa điểm văn hóa, du lịch đã được quy định, xe không được dừng, đỗ, đón trả khách tại các vị trí khác trên đường công cộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều xe vi phạm quy định dừng, đỗ, tự do đón trả khách không đúng nơi, không đúng đối tượng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Từ khi cho phép hoạt động đến nay, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. Điển hình là vụ xe điện du lịch tại TP Quy Nhơn gây tai nạn với nhóm khách du lịch làm một người chết, hai người bị thương ngày 1-8-2025, và vụ tai nạn tại một khu đô thị ở Hà Nội ngày 12-11-2023 giữa xe điện chở người và xe SUV làm một người bị thương.

Theo Cục CSGT, các vụ việc trên đặt ra yêu cầu cần quản lý chặt chẽ hơn đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ khi tham gia giao thông, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hiện Cục Đường bộ đã tiếp nhận kiến nghị này và đang rà soát, xem xét trong quá trình sửa đổi Nghị định 165.