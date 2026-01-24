Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Đô thị
Ngắm hầm Đèo Ngang mở rộng trước ngày thông xe
24/01/2026 16:42
Minh Trường
(PLO)-Vì có mưa nên ngày thông xe hầm Đèo Ngang mở rộng được lùi lại đến ngày 27-1.
Những ngày cuối năm, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị thường xuyên có mưa khiến công tác thi công dự án hầm
Đèo Ngang
mở rộng gặp không ít khó khăn. Các đơn vị nhà thầu đã tranh thủ lúc trời tạnh, tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.
Hầm Đèo Ngang mở rộng nằm trên trục Quốc lộ 1A, xuyên qua dãy núi Hoành Sơn nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Trước đây, đã có một hầm nhưng do lưu lượng phương tiện lớn và mặt hầm nhỏ nên dễ bị ùn ứ
giao thông
mỗi lần cao điểm.
Tháng 1-2025, Ban
Quản lý
dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đã khởi công dự án hầm Đèo Ngang mở rộng dài 650 m, phần thân hầm dài 555 m, rộng 10,5 m với hai làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.
Sau khi hoàn thành, hầm Đèo Ngang gồm hai ống hầm, bốn làn xe và kết hợp hầm hiện có.
Anh Nguyễn Luân, Phòng điều hành dự án 5, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) cho biết, dự kiến ngày 25-1 sẽ thông xe qua hầm nhưng vì mất hai ngày mưa nên phải lùi lại đến ngày 27 mới có thể thông xe. Hiện các mũi thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.
Ban Quản lý dự án đường sắt cũng chia sẻ, năm 2025,
chủ đầu tư
đã liên tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh các hạng mục với hơn 130 nhân lực cùng hàng chục máy móc hiện đại để kịp tiến độ đề ra.
Với điều kiện thời tiết mưa nhiều, công nhân phải tranh thủ những ngày nắng ráo để hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Đường dẫn vào hầm được hoàn thiện, chờ ngày thông xe tới đây.
Hai ống Hầm Đèo Ngang thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.
Dự kiến ngày 27-1 tới đây sẽ chính thức thông xe hầm Đèo Ngang mở rộng, kết nối thuận lợi giữa hai tỉnh
Hà Tĩnh
và Quảng Trị.
Hết lo cảnh về quê ăn tết bị kẹt xe ở cầu Gianh và cầu Quán Hàu
Hết lo cảnh về quê ăn tết bị kẹt xe ở cầu Gianh và cầu Quán Hàu
#Đèo Ngang
#hà tĩnh
#quảng trị
#bộ xây dựng
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng