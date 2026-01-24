Ngắm hầm Đèo Ngang mở rộng trước ngày thông xe

Đô thị

Ngắm hầm Đèo Ngang mở rộng trước ngày thông xe

Minh Trường

(PLO)-Vì có mưa nên ngày thông xe hầm Đèo Ngang mở rộng được lùi lại đến ngày 27-1.

5cdd783802768c28d567.jpg
Những ngày cuối năm, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị thường xuyên có mưa khiến công tác thi công dự án hầm Đèo Ngang mở rộng gặp không ít khó khăn. Các đơn vị nhà thầu đã tranh thủ lúc trời tạnh, tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.
b9ff91f8eab664e83da7.jpg
Hầm Đèo Ngang mở rộng nằm trên trục Quốc lộ 1A, xuyên qua dãy núi Hoành Sơn nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Trước đây, đã có một hầm nhưng do lưu lượng phương tiện lớn và mặt hầm nhỏ nên dễ bị ùn ứ giao thông mỗi lần cao điểm.
ham-deo-ngang.jpg
Tháng 1-2025, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đã khởi công dự án hầm Đèo Ngang mở rộng dài 650 m, phần thân hầm dài 555 m, rộng 10,5 m với hai làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.
72970c9777d9f987a0c8.jpg
Sau khi hoàn thành, hầm Đèo Ngang gồm hai ống hầm, bốn làn xe và kết hợp hầm hiện có.
gen-h-z7463559557937_37ae849146810908657d7d105d630ede.jpg
Anh Nguyễn Luân, Phòng điều hành dự án 5, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) cho biết, dự kiến ngày 25-1 sẽ thông xe qua hầm nhưng vì mất hai ngày mưa nên phải lùi lại đến ngày 27 mới có thể thông xe. Hiện các mũi thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.
0806dc5da613284d7102.jpg
Ban Quản lý dự án đường sắt cũng chia sẻ, năm 2025, chủ đầu tư đã liên tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh các hạng mục với hơn 130 nhân lực cùng hàng chục máy móc hiện đại để kịp tiến độ đề ra.
485364b11eff90a1c9ee.jpg
Với điều kiện thời tiết mưa nhiều, công nhân phải tranh thủ những ngày nắng ráo để hoàn thiện các hạng mục còn lại.
a4bb70990ad78489ddc6.jpg
Đường dẫn vào hầm được hoàn thiện, chờ ngày thông xe tới đây.
11074900324ebc10e55f.jpg
Hai ống Hầm Đèo Ngang thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.
gen-h-z7463559586644_7b8b7a048777d4794d6b6b3d19c62f8f.jpg
Dự kiến ngày 27-1 tới đây sẽ chính thức thông xe hầm Đèo Ngang mở rộng, kết nối thuận lợi giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Minh Trường
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Đèo Ngang #hà tĩnh #quảng trị #bộ xây dựng

Đọc thêm