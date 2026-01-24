Thời tiết ngày 24-1: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ ngày nắng 24/01/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 24-1 tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 24-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và lan xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại, nguy cơ xuất hiện băng giá tại các khu vực núi cao. Từ Thanh Hóa đến TP Huế trời rét, nền nhiệt duy trì ở mức thấp.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh gây biển động mạnh tại nhiều khu vực, với sóng cao phổ biến từ 3–5m. Đáng chú ý, Bắc Biển Đông, vùng biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mạnh, giật cấp cao, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.