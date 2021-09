Chỉ số nhóm thực phẩm tăng mạnh Theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 3,83% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, lương thực, thực phẩm. Cụ thể, chỉ số giá nhóm lương thực tăng 1,59%. Nhóm bột mì và ngũ cốc khác tăng 8,33%, nhóm lương thực chế biến tăng 2,07%. Thịt gia súc tăng 2,57%. Trứng các loại tăng 7,38%. Thủy sản tươi sống tăng 4,99%. Không được lợi dụng hạn chế đi lại để tăng giá

Sở Công Thương TP.HCM mới đây đã có công văn đề nghị các DN tuyệt đối không được lợi dụng việc hạn chế đi lại của người dân để nâng giá nhằm trục lợi. “Trong điều kiện thu nhập của người dân bị giảm sút nghiêm trọng vì dịch COVID-19, Sở Công Thương đề nghị DN áp dụng mức giá dịch vụ giao nhận hàng hóa ngang bằng với mức giá trong khung giờ bình thường, trong thời gian chưa áp dụng giãn cách xã hội. Đồng thời, các DN không áp dụng mức giá giờ cao điểm” - đại diện Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh.