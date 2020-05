Du lịch thức giấc sau giai đoạn ngủ đông

Xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, khác biệt Sở Du lịch TP.HCM cho hay ngoài việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho khách du lịch, thời gian tới sở sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả liên kết sản phẩm vùng với 13 tỉnh, thành ĐBSCL và các tỉnh, thành Đông Nam bộ. Theo đó, phát huy vai trò then chốt của các công ty lữ hành lẫn dịch vụ du lịch, các hiệp hội du lịch trong việc xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch liên kết thực sự hấp dẫn, khác biệt của mỗi địa phương và của cả vùng. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tạo cơ hội hợp tác, liên kết phát triển của các doanh nghiệp địa phương. Khách đến Đà Lạt, Nha Trang dịp lễ giảm Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng thông tin trong bốn ngày nghỉ lễ (từ ngày 30-4 đến 3-5), lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước đạt khoảng 55.000 lượt khách, giảm 52,2% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 50%. Giá dịch vụ trong dịp lễ tương đối ổn định, không ghi nhận tình trạng tăng giá, ép giá đối với du khách. Còn theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng khách đến Nha Trang trong dịp lễ năm nay sụt giảm sâu. Tổng lượt khách lưu trú là 2.777 lượt, trong đó khách quốc tế 377, khách nội địa 2.400. Công suất phòng chỉ đạt 2,81%, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 82,75%. Theo số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM, tháng 4 vừa qua, mảng dịch vụ lữ hành không phát sinh doanh thu, trong khi cùng kỳ năm ngoái mang về cho TP.HCM 2.279 tỉ đồng. Mảng dịch vụ lưu trú doanh thu giảm 88,2% so với cùng kỳ năm ngoái.