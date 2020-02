Trung tâm thương mại o bế ‘thượng đế’ thời dịch Corona

Chợ nổi tiếng cũng vắng khách Do ảnh hưởng dịch Corona nên chợ đêm Bến Thành lâm vào cảnh buôn bán ế ẩm. Cụ thể, khảo sát khu vực chợ đêm Bến Thành (nằm trên đường Phan Chu Trinh) cho thấy dù mới 9 giờ 30 tối nhưng chỉ vài quầy kinh doanh mặt hàng thời trang, lưu niệm, giày... là có khách ghé mua sắm. Các quán ăn nằm ngay chợ đêm vốn tấp nập nay chỉ lác đác vài khách. Nhiều người bán cho hay sức mua giảm hơn 50% so với khi chưa xảy ra dịch Corona.

Rạp chiếu phim CGV phun thuốc khử trùng để bảo đảm an toàn cho khách. Ảnh: THU HÀ Tọa lạc ngay tại tầng hầm khu B Công viên 23-9 (quận 1) nhưng TTTM Central Market hay còn gọi “chợ ngầm” dưới lòng đất cũng vắng hoe. Dù mới 9 giờ tối nhưng một số sạp kinh doanh hàng thời trang, valy tại đây đã đóng cửa. T.UYÊN