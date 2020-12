Sợ người nước ngoài 'đi đêm' thâu tóm hệ thống xăng dầu Việt?

Không cần thiết bổ sung loại hình xăng dầu mini Bộ Công an cho rằng, nếu để mô hình này hoạt động sẽ tiềm ẩn yếu tố mất an toàn, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện nay khoảng 17.000, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ. Do đó, Bộ Công an đề nghị công cần bổ sung loại hình này.