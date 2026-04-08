Luật sư công bố bệnh án của cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đang bị truy nã 08/04/2026 20:19

(PLO)- Luật sư của bị cáo Đào Thị Hương Lan, cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, bất ngờ công bố hồ sơ bệnh án "nghi bị ung thư phổi" để giải thích lý do bị cáo này đang trốn truy nã vẫn chưa thể về nước hầu tòa.

Chiều 8-4, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) khai không biết khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước nên mới mua lại dự án. Bà Loan phủ nhận việc chi tiền "ngoại giao" và cho biết đã nộp khắc phục hơn 230 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), dù đang bị truy nã nhưng vẫn được xét xử vắng mặt. Luật sư của bà Lan cho biết bị cáo chưa thể về nước do nghi bị ung thư phổi và trầm cảm nặng.