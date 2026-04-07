Đang xét xử cựu chủ tịch Quốc Cường Gia Lai vụ thâu tóm 'đất vàng' 07/04/2026 09:21

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng nhiều cựu cán bộ bị đưa ra xét xử trong vụ án thâu tóm "khu đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM.

Sáng 7-4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) và 11 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

9 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về một trong các tội: đưa hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ.

Trong vụ án này, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) đang trốn truy nã và sẽ bị đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định.

Cáo trạng xác định trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, các bị cáo tại Tập đoàn Công nghiệp cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

93 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan; khoảng 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo...

Bị cáo Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thoả thuận nhận 3 triệu USD và trên thực tế đã 2 lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa, để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước. Song, bị cáo Loan vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật.

Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 10-4

Sau đó khu đất này được chuyển nhượng lại cho bà Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước. Thông qua việc mua, bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi 297,8 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Đào Thị Hương Lan đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng không có kết quả; phát thư kêu gọi ra đầu thú và áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo bị can thực hiện quyền bào chữa nhưng bị cáo này không ra đầu thú...

Trước ngày xét xử, TAND TP.HCM đã có thông báo kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của Đảng và nhà nước; hợp tác để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.