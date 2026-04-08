Lời khai tại tòa của cựu chủ tịch Quốc Cường Gia Lai 08/04/2026 14:02

(PLO)- Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai, khai không biết việc hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa chi tiền "ngoại giao"...

Ngày 8-4, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo buộc, bị cáo Loan nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước nhưng vẫn chuyển tiền giúp sức cho bị cáo Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch Công ty Việt Tín) mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định.

Sau đó khu đất này được chuyển nhượng lại cho bị cáo Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước. Bị cáo Loan hưởng lợi 297,8 tỉ đồng.

Quang cảnh phiên xét xử 22 bị cáo. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Loan khai không biết việc chi tiền "ngoại giao"

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan khai không tham gia chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn ngày từ giai đoạn đầu mà đến tháng 10-2013 mới bắt đầu tham gia.

Bị cáo Loan trình bày biết dự án này từ người môi giới. Trước khi mua vốn góp của Công ty TNHH Phú Việt Tín, bị cáo Loan đã yêu cầu bị cáo Lê Y Linh cung cấp hồ sơ pháp lý và gặp người rành về pháp lý. Sau đó, bị cáo Linh đã giới thiệu bị cáo Dừa để bị cáo Loan làm việc về dự án.

Sau khi đọc hồ sơ pháp lý, bà thấy Công ty TNHH Phú Việt Tín là pháp nhân dự án, trong đó Công ty Retro Harvest Finacial sở hữu 80% vốn điều lệ Công ty Phú Việt Tín và bị cáo Linh là người đại diện theo pháp luật. Công ty cao su Đồng Nai và Công ty cao su Bà Rịa là 2 pháp nhân có vốn Nhà nước nhưng chỉ sở hữu 20% vốn góp.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan - cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: NGUYỄN DUY

Bị cáo Loan trình bày thêm đã quyết định mua dự án sau khi đọc xong hồ sơ và không hề biết khu đất này của Nhà nước. Sau đó, bị cáo này đã chuyển 50 tỉ đồng để đặt cọc, không tham gia và bàn bạc, thống nhất ý chí nào với nhóm lãnh đạo Tập đoàn Cao su mà chỉ tham gia chuyển nhượng dự án ở giai đoạn sau.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc khi nào mới biết hai bị cáo Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua dự án 39-39B Bến Vân Đồn, bị cáo Loan khai phải sau 12 năm và sau khi bị cơ quan điều tra mời lên thì mới biết.

Theo cáo buộc, sau khi nhận 50 tỉ đồng đặt cọc của bị cáo Loan, hai bị cáo Linh và Dừa đã dùng số tiền này để chi "ngoại giao" cho các lãnh đạo của Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Trước cáo buộc này, bị cáo Loan trình bày, mua bán qua hợp đồng và không biết và không có sự bàn bạc gì về việc bị cáo Linh và Dừa đem số tiền này đi "ngoại giao".

HĐXX xét hỏi bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch Công ty Việt Tín) về việc khi dùng số tiền 50 tỉ đồng này đi "ngoại giao" có trao đổi với bị cáo Loan?

Bị cáo Dừa trình bày có và cho biết có đề nghị với bị cáo Loan mang số tiền này đi "ngoại giao" và bị cáo Loan đồng ý. Trước câu trả lời này, bị cáo Loan không đồng ý và khẳng định không có việc này và bị cáo Dừa đã bịa đặt.

Về thời điểm chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn cho Novaland, bị cáo Loan khai mục đích ban đầu khi mua là để xây dựng chứ không phải mua đi bán lại. Nhưng khi mua dự án này, bị cáo đã phải đi vay tiền ngân hàng VP Bank, nên khi vay thêm tiền để triển khai dự án thì ngân hàng đã từ chối.

Bị cáo Loan trình bày thêm, khi đó bị cáo nói "sao không từ chối ngay từ đầu để bà không mua dự án 39-39B Bến Vân Đồn nữa", phía ngân hàng nói sẽ giới thiệu cho bị cáo bán lại dự án cho Novaland. Sau đó, bị cáo Loan đem dự án 39-39B Bến Vân Đồn chuyển nhượng lại cho Novaland vào năm 2014 với giá 846 tỉ đồng.

HĐXX vụ án. Ảnh: SONG MAI

Cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan thừa nhận không oan sai nhưng mức độ sai đến đâu thì mong HĐXX xem xét đến đó.

Quá trình điều tra, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp 100 tỉ đồng. Sau đó, Công ty này tiếp tục nộp 106 tỉ đồng để khắc phục cho bị cáo Loan.

Trước ngày xét xử, bị cáo Loan tiếp tục khắc phục thêm hơn 28,7 tỉ đồng, đây là tiền được nhận từ chia cổ tức năm 2014. Tổng cộng, bị cáo Loan đã khắc phục hơn 230 tỉ đồng.

Cựu tổng giám đốc thừa nhận nhận hối lộ 45 tỉ đồng

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Thành viên HĐTV, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã đồng thuận, giúp bị cáo Lê Quang Thung hoàn thành việc bán khu đất 39- 39B Bến Vân Đồn cho hai bị cáo Linh, Dừa không qua định giá, đấu giá, gây thất thoát tài sản nhà nước. Bị cáo Thuận đã 2 lần nhận tổng số 45 tỉ đồng do bị cáo Dừa đưa.

Bị cáo Thuận khai bị cáo Lê Quang Thung từng trao đổi về nội dung liên quan đến việc tiếp tục chuyển nhượng dự án nhưng bị cáo chưa thống nhất và chỉ trả lời "để tụi em xem lại".

Đến kỳ họp vào tháng 4-2014, bị cáo mới chính thức có ý kiến về việc này. Bị cáo Thuận còn yêu cầu bị cáo Nguyễn Thị Gái tìm luật sư tư vấn để giải quyết vướng mắc liên quan dự án.

Bị cáo Trần Ngọc Thuận - cựu Thành viên HĐTV, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN DUY

Đối với bị cáo Loan, bị cáo Thuận cho biết chỉ gặp trong khoảng 2 phút, không có việc bàn bạc, trao đổi do thời điểm đó bị cáo đang họp. Thời điểm này, bị cáo Loan chủ yếu muốn tìm hiểu thêm về tình trạng pháp lý dự án; còn việc đưa tiền hay xử lý công việc thì bị cáo Loan không liên quan.

Bị cáo này thừa nhận đã 2 lần nhận tiền tổng cộng 45 tỉ đồng từ bị cáo Dừa và chia cho 3 cá nhân tại tại Tập đoàn Cao su tổng cộng 2,5 tỉ đồng; còn lại bị cáo Thuận nhận 37,5 tỉ đồng.

Bị cáo Thuận thừa nhận tài sản nhà nước phải được thẩm định, đấu giá theo quy định nhưng đã không thực hiện, dẫn đến thất thoát cho nhà nước hơn 500 tỉ đồng.

Về khắc phục hậu quả, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền 37,5 tỉ đồng đã nhận hối lộ và nộp thêm 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi...