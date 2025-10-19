Miss Grand International 2025: Đại diện Philipines đăng quang Hoa hậu 19/10/2025 06:05

Tối 18-10, chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025 diễn ra với màn tranh tài của 77 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi.

Emma Tiglao (bên trái), đại diện của Philipines đã trở thành chủ nhân chiếc vương miện Miss Grand International 2025. Ảnh: Miss Grand International

Mở màn đêm thi là màn đồng diễn của Hoa hậu Yến Nhi và 76 thí sinh. Sau đó, các thí sinh bước vào phần thi hô tên.

Sau phần hô tên, top 22 lập tức được công bố để bước vào phần thi bikini gồm Philippines, Vương quốc Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Czech, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Brazil, Tanzania, Thái Lan, Mexico, Venezuela, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ecuador, Ghana và Nhật Bản.

Trong phần công bố kết quả, một sự cố đã xảy ra khi đại diện Panama nghe nhầm tên. Ngay sau đó, MC lên tiếng đính chính rằng người được gọi tên là đại diện Paraguay.

Hoa hậu Yến Nhi, đại diện Việt Nam trong phần thi hô tên. Ảnh: Chụp màn hình.

Hoa hậu Yến Nhi, đại diện Việt Nam không lọt top 22 chung cuộc và cũng không giành giải phụ nào tại Miss Grand International 2025.

Sau phần thi áo tắm, top 10 gồm đại diện của Ghana, Venezuela, Thái Lan, Tây Ban Nha, Philippines, Mexico, Colombia, Cộng hòa Czech, Tanzania.

Top 10 sau phần thi trang phục bikini

Top 10 bước vào phần thuyết trình về hòa bình và sự gắn kết giữa các quốc gia. Sau đó, các thí dinh tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội.

Trước khi công bố top 5, Hoa hậu Hòa bình 2024 Christine Juliane Opiza có màn final-walk cùng bài phát biểu khép lại nhiệm kỳ.

Top 5 gương mặt xuất sắc nhất được công bố gồm Venezuela, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Philippines.

Trong vòng ứng xử cuối, cả 5 thí sinh đều thể hiện sự tự tin, trong đó Philippines và Ghana được đánh giá cao nhất vói phần trả lời sâu sắc và giàu tính nhân văn.

Cả 2 đều cho thấy bản lĩnh, khả năng tư duy nhanh nhạy cùng phong thái chuẩn mực trên sân khấu.

Khoảnh khắc đăng quang của đại diện của Philipines. Ảnh: Missology

Sau gần 3 tiếng tranh tài, chung kết Miss Grand International 2025 khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục thuộc về Emma Tiglao, đại diện của Philipines.

Người đẹp Philippines nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ thí sinh và người hâm mộ quốc tế. Ngay từ đầu mùa giải, cô đã được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán là ứng viên hàng đầu cho vương miện.

Ở phần thi ứng xử, khi được hỏi: Cần áp dụng những hình phạt hiệu quả nào để chấm dứt các vụ lừa đảo trực tuyến gắn liền với nạn buôn người - mối đe dọa toàn cầu ngày nay? - Emma chia sẻ: “Tôi muốn nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện hệ thống tư pháp để trừng phạt kẻ phạm tội, hướng đến một thế giới hòa bình, nơi không ai phải lừa dối chỉ để tồn tại”.

Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Sarunrat Puagpipat (Thái Lan), Aitana Jiménez (Tây Ban Nha), Faith Porter (Ghana), Nariman Battikha (Venezuela).