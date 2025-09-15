Nguyễn Thị Yến Nhi, người đẹp Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 15/09/2025 05:58

(PLO)- Vượt qua 34 thí sinh, Nguyễn Thị Yến Nhi, người đẹp đến từ Đắk Lắk trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2025.

Tối 14-9, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra với sự tranh tài của 35 người đẹp tại TP.HCM.

Khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Ảnh: BTC

Ban giám khảo ngồi ghế nóng chương trình gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên (phó ban giám khảo), diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh, diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, và NTK Thanh Hương Bùi…

Mở màn chung kết Miss Grand Vietnam 2025 là tiết mục đồng diễn của top 35 thí sinh cùng Hoa hậu Võ Lê Quế Anh.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh cùng top 35 trong tiết mục đồng diễn. Ảnh: BTC

Sau đó, top 35 người đẹp chính thức tranh tài với màn hô tên. Khép lại màn hô tên của top 35 thí sinh, BTC công bố thí sinh đạt giải thưởng phụ của Miss Grand Vietnam 2025 là Best Introduction (Phần hô tên hay nhất) thuộc về thí sinh Phạm Yến đến từ TP.HCM.

Thí sinh Phạm Yến (SBD 305- TP.HCM) trong phần thi hô tên

BTC Miss Grand Vietnam 2025 công bố các giải thưởng phụ gồm Đỗ Thị Tường Vi (SBD 273 – TP.HCM) chiến thắng The Grand Arrival; Ngô Thái Ngân (SBD 051 - Vĩnh Long) chiến thắng The Grand voice; Nguyễn Thị Thu Ngân (SBD 522- Cà Mau) chiến thắng Grand Walk; Bùi Thu Thủy (SBD 145 – Hưng Yên) chiến thắng Grand Shoot.

Hai giải thưởng Best in swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) lần lượt do Ban giám khảo và khán giả bình chọn thuộc về thí sinh Nguyễn Hồng Ngân và Tống Thị Lan Anh.

Đây cũng là 6 thí sinh đầu tiên có mặt trong top 20.

Tiếp đó, BTC tiếp tục công bố các thí sinh còn lại vào top 20 để thực hiện phần thi bikini.

Các thí sinh trong phần trình diễn bikini

Sau màn trình diễn bikini, top 15 lộ diện và tiếp tục bước vào phần thi dạ hội.

Các thí sinh trong trang phục dạ hội

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, BTC cuộc thi công bố thí sinh Nguyễn Thị Hồng (SBD 182 – Hải Phòng) nhận giải Trang phục dạ hội đẹp nhất và Giải Người đẹp thời trang. The Grand Trend thuộc về Nguyễn Thị Kiều My (SBD 102 – Tây Ninh); Phan Như Thùy (SBD 678 – Đà Nẵng) đạt giải The Grand Business; Ngô Thái Ngân (SBD 051 - Vĩnh Long) nhận giải Video giới thiệu bản thân hay nhất.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng) nhận giải Trang phục dạ hội đẹp nhất và Giải Người đẹp thời trang.

Dàn thí sinh trong top 10 Miss Grand Vietnam 2025 chính thức lộ diện gồm Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau); Bùi Thu Thủy (Hưng Yên); La Ngọc Phương Anh (An Giang); Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh); Mlô H Senavii ( Đắk Lắk); Đinh Y Quyên (Gia Lai); Phan Như Thùy (Đà Nẵng); Lê Thị Thu Trà ( Nghệ An); Nguyễn Thị Yến Nhi ( Đắk Lắk); Bùi Thị Uyên Phương (Đắk Lắk).

Điểm nhấn đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 là tiết mục thể hiện trích đoạn Tiếng trống Mê Linh của thí sinh Ngô Thái Ngân (Vĩnh Long) với sự hỗ trợ của NSƯT Võ Minh Lâm.

Sau đó, trong trang phục áo dài các thí sinh cùng top 5 The Grand voice thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) và thi thuyết trình về hòa bình.

Các thí sinh thể hiện phần thi thuyết trình về hòa bình

Sau phần thi thuyết trình về hòa bình kết thúc, khán giả được chứng kiến màn final walk của top 5 Miss Grand Vietnam 2024.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh trong phần final Walk

Tiếp đó, BTC Miss Grand Vietnam 2025 công bố top 5 chung cuộc gồm: La Ngọc Phương Anh (An Giang); Nguyễn Thị Yến Nhi ( Đắk Lắk); Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau); Lê Thị Thu Trà (SBD 456 – Nghệ An); Đinh Y Quyên (Gia Lai).

Cuối cùng, người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk đã chính thức giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025.

Top 5 của Miss Grand Vietnam 2025

Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân và danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Lê Thị Thu Trà . Danh hiệu Á hậu 3, 4 lần lượt trao cho Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh.

Trước đó, trong phần thi ứng xử, top 5 Miss Grand Vietnam 2025 trả lời câu hỏi chung: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?".

Nguyễn Thị Yến Nhi trong phần thi ứng xử

Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết: "Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những gì tôi có thể đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của quốc gia sẽ được thể hiện ở 3 hành động sau: Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, thông qua những tour du lịch bền vững và nhân văn.

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn tới du khách nước ngoài, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có của Việt Nam.

Cuối cùng, tôi hi vọng trong tương lai, bản thân mình có thể có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, là cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái và bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam".