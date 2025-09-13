Hơn 16.000 cây xanh được trồng tại Bản Liền của chị Thông trong 'Gia Đình Haha' 13/09/2025 15:10

(PLO)- 14.000 cây tre Lục Trúc và 2.500 cây dẻ Trùng Khánh đã được trồng tại Bản Liền nằm trong khuôn khổ chương trình "Gia Đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc".

Ngày 13-9, chương trình "Du lịch trải nghiệm và hoạt động thiện nguyện trồng tre Lục Trúc, dẻ Trùng Khánh", nằm trong khuôn khổ chương trình "Gia đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc", diễn ra tại xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chương trình "Du lịch trải nghiệm và hoạt động thiện nguyện trồng tre Lục Trúc, dẻ Trùng Khánh".

Chương trình do UBND xã Bản Liền phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai và Trung tâm Truyền thông – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, tiếp nối hành trình gieo mầm xanh khởi nguồn từ chương trình truyền hình Gia đình Haha.

Chương trình "Gia đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc" được phát động trên fanpage của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường, bày tỏ mong muốn tiếp tục hành trình ý nghĩa này để có thể quảng bá hình ảnh và nét đẹp văn hoá của tất cả các địa phương trên cả nước.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chính sự gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, cùng với sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng, đã giúp Gia đình Haha vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình truyền hình, trở thành nguồn cảm hứng cho các hoạt động cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy sinh kế và phát triển kinh tế địa phương.

Theo đó, chương trình diễn ra với hoạt động trồng 14.000 cây tre Lục Trúc và 2.500 cây dẻ Trùng Khánh, góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường và mở ra hướng sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Trong không gian rừng núi xanh mát, hàng trăm người dân, tình nguyện viên và du khách đã cùng nhau tham gia trồng cây.

Ngày hội trở nên rộn ràng với các tiết mục văn nghệ do chính bà con địa phương biểu diễn. Tiếng trống, tiếng đàn bầu, làn điệu dân ca vang lên giữa núi rừng, tạo nên một bầu không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc.

Chị Vàng Thị Thông người phụ nữ đã gắn bó cùng hành trình Gia đình Haha tại chặng Bản Liền cũng xuất hiện và góp giọng trong phần biểu diễn văn nghệ, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Hoạt động trồng cây tại Bản Liền là một phần quan trọng trong dự án "Gia đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc", với mục tiêu trồng hơn 20.000 cây xanh.

Chương trình không chỉ được ghi dấu bằng những con số cây xanh được trồng, mà còn khẳng định sức mạnh đoàn kết cộng đồng, tinh thần sẻ chia và niềm tin vào một tương lai xanh.

Chương trình hướng đến bảo vệ nguồn nước, phủ xanh đất trống, cải thiện cảnh quan và xây dựng nền tảng sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.

Tại sự kiện, Đảng ủy, UBND và bà con xã Bản Liền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ê-kíp chương trình Gia đình Haha vì những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đồng thời, bà con cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật NSX Gia đình Haha tròn 19 năm tuổi.

Với Gia đình Haha, NSX đã đưa hình ảnh Bản Liền đến gần hơn với hàng triệu khán giả, gắn kết văn hóa bản địa với cộng đồng cả nước.

Một số cây xanh được trồng tại Bản Liền

Đại diện NSX Gia đình Haha bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ chính quyền và người dân Bản Liền, coi đây là nguồn động viên to lớn để tiếp tục cống hiến trong tương lai.

Đảng ủy, UBND và bà con Bản Liền cũng trân trọng ghi nhận tâm huyết ấy, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng NSX Gia đình Haha sẽ tiếp tục mở ra những hành trình mới, lan tỏa văn hóa Việt bằng sức mạnh công nghệ và sáng tạo, kiến tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng.