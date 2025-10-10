Mô hình 'Trạm công dân số': Rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân 10/10/2025 15:03

(PLO)- Mô hình 'Trạm công dân số' là kết quả của quá trình ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an, gắn với Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Cao ốc Đảo Kim Cương là địa điểm đầu tiên được chọn thí điểm mô hình 'Trạm công dân số'. Sau khi đánh giá hiệu quả, Công an TP.HCM sẽ phối hợp mở rộng đến nhiều khu dân cư khác, từng bước hình thành mạng lưới “Trạm công dân số” trên toàn thành phố.

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò thường trực triển khai Đề án 06, phối hợp cùng chính quyền và doanh nghiệp nhân rộng mô hình “Trạm công dân số”, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình – nơi người dân được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.